Juventus | con loro si sta Allegri | da Bonucci a Ronaldo | ecco l' asse di ferro

Il calciomercato oggi : mossa pazzesca della Juventus - i bianconeri pagano la clausola : Il calciomercato oggi – E’ iniziata la quarta giornata del campionato di Serie A, un turno che promette spettacolo ed emozioni. Ma a tenere banco sono anche le notizie di calciomercato, importanti indicazioni per quanto riguarda la Juventus. Nelle ultime ore è arrivata la notizia del rinnovo di Milinkovic-Savic con la Lazio, rinnovo fino al 2023: un anno in più di durata, 3 milioni più bonus l’ingaggio, la novità che ribalta le ...

Juventus - Allegri sicuro : ''Contro il Sassuolo segna Ronaldo'' : TORINO - Massimiliano Allegri è convinto che il digiuno di Cristiano Ronaldo, ancora a secco di gol in campionato, terminerà domani in occasione di Juve-Sassuolo. 'Non mi aspetto da Ronaldo né più né ...

Juventus - Allegri : 'Dybala deve mettersi in discussione e lavorare. Ronaldo segnerà contro il Sassuolo' : LIVE 12:29 15 set Sulla difesa Sia Benatia che Rugani stanno bene e possono giocare. Inoltre a centrocampo ho Fagioli, un ragazzo del 2001 che conosce il calcio e che sa giocare molto bene. Vederlo è ...

Juventus - Allegri : “Dybala deve trovare la condizione” : “Dybala deve allenarsi, trovare la condizione migliore. Non ha giocato nelle ultime due partite, perché ho fatto altre scelte tecniche”. Così Max Allegri sull’argentino. “Nella 2/a avevo previsto di giocare con altri, nella 3/a è entrato bene – aggiunge -. Non discuto le sue qualità, ma adesso giochiamo ogni 3 giorni. deve ritrovare il posto, mettersi in discussione, dimostrare sul campo come tutti. Non ...

Juventus - Allegri : “con il Sassuolo è scontro diretto” : “Domani per noi è uno scontro diretto, la classifica dice questo”. Allegri non si fida del Sassuolo, seconda in classifica a due punti dalla Juventus, alla vigilia della sfida di domani dell’Allianz Stadium. “De Zerbi è uno dei giovani più bravi – spiega il tecnico bianconero -, le sue squadre giocano sempre bene, sono bravi nella costruzione del gioco da dietro e sta facendo bene a Sassuolo perché ha ...

Juventus-Sassuolo - la conferenza stampa di Allegri in diretta LIVE : LIVE 11:45 15 set La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più incontri, 8 su 10, e subito più reti, 25, come la Lazio, nella sua storia in Serie A. I bianconeri, inoltre, hanno tirato ...

Serie A Parma - D'Aversa : «Voglio la stessa personalità della partita con la Juventus» : Parma - Giornata di conferenza stampa per Roberto D'Aversa . Alla vigilia della partita contro l' Inter , sabato alle 15,, il tecnico ha le idee chiare su come affrontare la squadra di Spalletti : " ...

Calcio - 4a giornata Serie A 2018-2019 : inedito scontro al vertice tra Juventus e Sassuolo - spazio ad Inter e Napoli negli anticipi del sabato : Dopo la parentesi deludente della Nazionale italiana, che ha ottenuto appena un punto nelle prime due gare di Nations League 2018-2019 con due prestazioni decisamente opache, torna nel prossimo weekend il campionato di Serie A 2018-2019 di Calcio, che tra sabato 15 e lunedì 17 settembre andrà in scena con la 4a giornata. Un inedito scontro al vertice vedrà di fronte la Juventus e il Sassuolo che si contenderanno il primo in classifica domenica ...

Pirlo e la sua visione sulla Juventus : “a CR7 serve una punta accanto - do un consiglio a Dybala” : Andrea Pirlo ha parlato della sua ex squadra, la Juventus, rafforzatasi in estate con l’arrivo di Cristiano Ronaldo Andrea Pirlo sa bene cosa vuol dire far parte dell’ambiente juventino. L’ex centrocampista bianconero ha parlato della sua ex squadra ai microfoni di Tuttosport, affrontando anche il delicato caso Dybala. L’inizio però è tutto dedicato all’approdo di CR7 alla Juventus, inatteso ma sino ad un ...

Juventus - test amichevole contro l'Under 23 : 1-0 - segna De Sciglio. FOTO : I bianconeri hanno vinto 1-0 contro l'U23 , gol di De Sciglio, . Allegri ha provato i suoi in vista della sfida contro il Sassuolo. Barzagli è uscito prima per un risentimento muscolare al polpaccio ...

Allegri-Dybala - il “duello” in casa Juventus continua : Paulo Dybala alla Juventus è un mini-caso che ha acceso questi giorni di pausa del campionato, al ritorno dall’Argentina sarà ancora una volta relegato in panchina Giocherà questa settimana Paulo Dybala? La risposta è no, nuovamente no. Dopo la titolarità nella prima uscita stagionale infatti, Allegri ha relegato in panchina la Joya nelle due gare successive alimentando un vero e proprio caso. Ebbene, sarà in panchina anche in questo ...

Juventus - bilancio chiude con una perdita di 19 - 2 milioni. I ricavi sfondano quota 500 milioni : Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato i conti per la stagione conclusa il 30 giugno 2018. ricavi oltre i 500 milioni di euro per il secondo anno consecutivo. Risultato operativo ...

Il bilancio della Juventus per la stagione 2017/2018 chiude con una perdita di 19 - 2 milioni : Il bilancio della Juventus per la stagione 2017/2018 chiude con una perdita di 19,2 milioni, ricavi a 504,7 milioni. Lo dicono i conti approvati oggi dal consiglio di amministrazione. Il fatturato, al netto delle operazioni di mercato, e’ rimasto sopra i 400 milioni di euro, dato considerato con soddisfazione dal club poiche’ nell’ultima stagione la Juventus si e’ fermata ai quarti della Champions League mentre ...

Juventus - approvato il bilancio della scorsa stagione : club bianconero in perdita di 19 milioni : Il club del presidente Agnelli ha chiuso il bilancio della scorsa stagione con una perdita di 19 milioni di euro Il Consiglio di Amministrazione della Juventus ha approvato il progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2018, che evidenzia una perdita di 19,2 milioni di euro che sarà` coperta mediante utilizzo della riserva da sovrapprezzo azioni. Lo rende noto la Juventus in un comunicato pubblicato sul suo sito ...