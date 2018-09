Juve : scuse Douglas Costa - ho sbagliato : ANSA, - TORINO, 16 SET - "Ho sbagliato, voglio scusarmi con tutti per la reazione che ho avuto". Douglas Costa si scusa con un post sui social per lo sputo in faccia a Di Francesco nel finale di Juve-...

Juventus - le scuse di Bonucci al popolo Juventino : pace fatta tra il difensore e i tifosi : Sabato pomeriggio la Juve ha fatto il suo ritorno all'Allianz Stadium per disputare la seconda sfida del campionato di Serie A. La partita contro la Lazio per alcuni bianconeri è stata la prima davanti ai nuovi tifosi, mentre per Leonardo Bonucci si è trattato di un ritorno dopo l'anno trascorso al Milan. Il numero 19 della Juventus ha letteralmente diviso in due il pubblico dell'Allianz Stadium. Infatti, la curva bianconera non ha visto di buon ...

Chievo-Juve - Dybala esulta con Sorrentino a terra. Poi le scuse sui social : 'Ho sbagliato' : Quell'esultanza, a tanti, non è andata proprio giù. E qualcuno, a Dybala, l'ha fatto notare. Con toni più o meno pacati, in maniera più o meno educata. I fatti: Chievo e Juve sono sul 2-2, ma i ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - il ministero dei Trasporti twitta per errore. Poi le scuse : «Uno scambio di account» : Una notizia incredibile per il calcio italiano, che da giorni sta facendo parlare tutti e che, da ieri, è finalmente diventata ufficiale. Il miglior calciatore al mondo in questo momento, Cristiano Ronaldo , giocherà in Serie A, con la maglia della Juventus . Ieri ne hanno parlato davvero tutti, compreso il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , anche ...