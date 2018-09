Juve-Sassuolo | al 50' si sblocca Ronaldo ed è il primo gol in campionato

VIDEO Cristiano Ronaldo si sblocca! Primo gol in Italia con la Juventus - 1-0 col Sassuolo : Cristiano Ronaldo si è sbloccato! Finalmente CR7 ha segnato in Serie A, il fenomeno portoghese ha siglato il suo Primo gol nel campionato Italiano dopo tre partite a digiuno: al 49′ di Juventus-Sassuolo, sullo 0-0, l’attaccante ha sfruttato uno stranissimo rimpallo, il pallone è finito sul palo e lui di rapina nell’area piccola è riuscito a insaccare! Di seguito il VIDEO del Primo gol di Cristiano Ronaldo con la maglia della ...

Juve-Sassuolo : Dybala torna titolare : ANSA, - TORINO, 16 SET - Dybala in campo dal 1' in Juventus-Sassuolo. Allegri prova il 4-3-3 con Cristiano Ronaldo e l'argentino insieme al confermatissimo Mandzukic. Il numero 10 bianconero torna ...

