Josh Dallas e Manifest in onda in contemporanea Usa su Mediaset | l’annuncio e la

optimaitalia

: RT @OptiMagazine: #JoshDallas e #Manifest in onda in contemporanea Usa su Mediaset: l'annuncio e la programmazione - palu01sa : RT @OptiMagazine: #JoshDallas e #Manifest in onda in contemporanea Usa su Mediaset: l'annuncio e la programmazione - OptiMagazine : #JoshDallas e #Manifest in onda in contemporanea Usa su Mediaset: l'annuncio e la programmazione… - lindafornari : Manifest NBC Trailer | Josh Dallas series - SUB ITA -

(Di domenica 16 settembre 2018) Colpo di scena nella programmazione diPremium per i fan didi Once Upon a Time in attesa della nuova. La serie tv che in molti hanno già rinominato (manco a dirlo) la nuova Lost, prenderà il via negli Usa e andrà ininanche in Italia in modo tale da non venire travolti da gossip e anticipazioni che in serie così potrebbero essere davvero deleteri.L'ex principe azzurro di Once Upon a Time presterà il volto al protagonista della serie, Ben Stone, un analista della CIA il cui figlio sta combattendo una rara forma di cancro e che si trova sull'aereo al centro del mistero proprio per via di un incontro con un dottore. Tutto cambia quando passeggeri ed equipaggio del volo Montego Air Flight 828 si ritrovano a superare una turbolenza e all'atterraggio scoprono di aver passato cinque anni su quell'aereo.Nel cast della serie troveremo ...