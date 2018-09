Jamie Murray e i disservizi degli aeroporti britannici | “ho nuovamente perso le mie

sportfair

(Di domenica 16 settembre 2018) Nuova disavventura per, fratello di Andy: il famoso doppista britannico ha smarritole sue racchette in aeroporto È capitato a chiunque abbia preso un aereo nella sua vita, l’ansia di arrivare al ritiro bagagli e non trovare più il proprio. A, fratello del campione Slam Andy, sta capitando però un po’ troppo spesso. Particolarmente da quando la compagnia aerea British Airways ha negato la possibilità di portare attrezzatura sportiva come bagaglio a mano e dunque, il famoso doppista, ha dovuto riporre le sue racchette nella stiva. Da quando è stato cambiato questo regolamento,ha2 volte la sua borsa e si è sfogato così su Twitter: “da quando la British Airways ha impedito di portare sull’aereo (come bagaglio a mano, ndr) la borsa con le mie racchette, essa è stata smarrita una volta arrivati a destinazione per 2 volte in 3 viaggi. ...