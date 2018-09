J-AX Video | ho fatto pace col mio primo socio | tornano gli Articolo 31 E

ERMAL META/ Video - pronto il duetto con Fabrizio Moro in “Non mi avete fatto niente”? (Wind Summer Festival) : ERMAL META sarà protagonista nella serata finale dei Wind Summer Festival, dove potrebbe andare sul palco insieme a Fabrizio Moro dopo il successo a Sanremo(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 10:04:00 GMT)

Video | Simona Ventura con Niccolò a Verissimo : "Nessun fatto della vita accade per caso" : Una emozionatissima Simona Ventura, in compagnia del figlio, ha ripercorso con Silvia Toffanin la notte in cui Niccolò...

Andrea Agresti a Blogo : "A Tale e quale ritrovo Panariello dopo avergli fatto due servizi contro a Le Iene" (Video) : Tra i concorrenti della nuova edizione di Tale e quale show, al via stasera su Rai1 a partire dalle ore 21.25 (LIVE su Blogo), c'è anche Andrea Agresti. Per l'inviato de Le Iene (dove tornerà in onda regolarmente da gennaio) si tratta di un ritorno in un programma di Carlo Conti, avendo lavorato con lui in passato ad Aria fresca, I raccomandati e Fratelli di test. Blogo lo ha incontrato alla vigilia della prima puntata.Conti mi ha detto 'non ...

ROMANO FENATI SI RITIRA : “HO FATTO UNA STRO***TA”/ Video Moto2 : "Mano sul freno? Volevo far calmare Manzi" : ROMANO FENATI si RITIRA: “Ho chiuso con le moto”. Video, l'annuncio dopo il gesto folle a Misano: “Anche Manzi ha sbagliato, lavorerò in ferramenta”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 13:20:00 GMT)

Intervista ad Alessio Bernabei per Senza Filtri : “Ho fatto disastri ma non ho mai mentito a me stesso” (Video) : Abbiamo incontrato Alessio Bernabei in occasione del rilascio del nuovo album, Senza Filtri, una vera svolta rispetto al predente disco da solista, Noi Siamo Infinito, risalente ormai a due anni fa. Senza Filtri è un album molto diverso da Noi Siamo Infinito. Alessio ci racconta che è frutto di una maturazione, "mi sono raccontato di più". Si dice inoltre soddisfatto dal punto di vista della struttura delle canzoni in quanto sono molto più ...

Bianca Guaccero piange in diretta alla prima di Detto fatto - ecco perché | Video : Lacrime di commozione per la nuova conduttrice di Detto fatto, Bianca Guaccero. Durante la prima puntata di oggi, lunedì 10 settembre 2018, la redazione della trasmissione di Rai 2 manda in onda un VIDEO di saluti e di “in bocca al lupo” da parte della cittadina pugliese di Bitondo, città natale della conduttrice. Nel VIDEO ad omaggiarla, oltre agli amici e parenti, anche il sindaco della cittadina. Bianca Guaccero si commuove a ...

Simone Coccia contro Lucia Orlando e Filippo Contri/ Video : "Avrebbero fatto un figlio per la tv!" : Simone Coccia si schiera ancora contro Lucia Orlando e Filippo Contri dopo l'annuncio della loro rottura e il loro ritorno sui social e in tv, solo voglia di pubblicità?(Pubblicato il Mon, 10 Sep 2018 14:37:00 GMT)

Diretta/ Portogallo-Croazia (risultato finale 1-1) streaming Video e tv : nulla di fatto al triplice fischio : Diretta Portogallo Croazia, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Amichevole di lusso in Algarve, i lusitani sono senza Cristiano Ronaldo(Pubblicato il Thu, 06 Sep 2018 22:37:00 GMT)

Diletta Leotta sexy in piscina : il Video che ha fatto impazzire i fan : 1/10 Foto Instagram ...

Mara Venier ricorda Little Tony/ Video : "Ho fatto 9 edizioni di Domenica In - ricordo il mio grande amico" : Mara Venier ricorda Little Tony su Instagram. La conduttrice pubblica un Video e scrive: "Ho fatto 9 edizioni di Domenica In, ricordo il mio grande amico Tony"(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 22:52:00 GMT)

Rifiuti. Raggi : “Un altro incivile è stato colto sul fatto” – Video : “Un altro incivile è stato colto sul fatto mentre sporcava le strade della nostra città. Questa volta a Tor Bella Monaca, durante un’operazione congiunta di Carabinieri e Polizia Locale di Roma Capitale” lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. “Il responsabile, un 39enne proveniente da Guidonia, aveva appena “svuotato” alcune cantine dei cittadini che avevano risposto a un suo annuncio. Dopo aver ...

Gianluca Vacchi - ecco com'è fatto il suo aereo privato Video : Gianluca Vacchi mostra a tutti il suo aereo privato. Il rampollo che non fa un mistero della sua ricchezza ha pubblicato sul suo profilo Instagram da oltre 11 milioni di follower un Video in cui...

Video / Atalanta Hapoel Haifa (2-0) : highlights e gol - Gasperini è soddisfatto (Europa League) : VIDEO Atalanta Hapoel Haifa (risultato finale 2-0): gli highlights e i gol della partita di Europa League, che la Dea vince qualificandosi ai playoff che valgono l'accesso ai gironi(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 09:16:00 GMT)

Diretta MotoGP/ Streaming Video SKY qualifiche live - Dovizioso : "sono soddisfatto" (Gp Austria 2018) : Diretta MotoGP qualifiche, FP3 e FP4 live del GP Austria 2018 a Zeltweg Spielberg: cronaca e tempi delle sessioni in programma sul circuito (oggi sabato 11 agosto)(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 17:13:00 GMT)