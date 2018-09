iPhone XR è il miglior iPhone del 2018?

iPhone XS e XS Max : ricarica wireless migliorata : Gli iPhone dell’ormai scorsa generazione, iPhone 8, 8 Plus e iPhone X, hanno introdotto per la prima volta su un dispositivo Apple la ricarica wireless con una potenza pari a 5 Watt. Tale funzionalità è stata resa possibile grazie all’adozione, da parte di Apple, del vetro come materiale per la costruzione della back cover degli iPhone in questione. Con un successivo aggiornamento di iOS, Apple ha aumentato la la quantità di energia ...

iPhone XS Max : migliori cover e pellicole di vetro : Ci siamo, iPhone XS Max è ufficialmente il nuovo smartphone top di gamma Apple. Dopo la rottura con il passato messa in atto con iPhone X, a Cupertino si è deciso di continuare a lavorare su questa linea, realizzando un prodotto che va a migliorare le caratteristiche del predecessore ma non ne stravolge le basi. A bordo di iPhone XS Max troverete infatti uno schermo OLED da ben 6.5”, mentre sotto la scocca è presente il nuovissimo ...

iPhone XS : migliori cover e pellicole di vetro : Il tanto atteso iPhone XS è stato presentato il 12 Settembre 2018 assieme ai suoi fratelli – il maggiore iPhone XS Max ed il minore iPhone XR – nell’evento annuale Apple. Tantissime le novità di questi smartphone che però, oltre a diventare sempre più belli, sono anche sempre più delicati: ecco dunque il nostro articolo dedicato alle migliori cover e pellicole di vetro per iPhone XS. Tra le tante novità c’è da menzionare ...

iPhone XR : migliori cover e pellicole di vetro : Come ogni anno a settembre, sono stati presentati i nuovi dispositivi Apple. Nonostante le differenze a livello tecnico siano relativamente poche e si sia puntato a migliorare ulteriormente la serie precedente, l’attesa dei fan in vista della commercializzazione è comunque alta. iPhone XR è il nuovo “melafonino economico” che prende il posto nell’immaginario collettivo di iPhone 5C, raddoppiandone però il prezzo. Dotato ...

iPhone Xs Max Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : iPhone Xs Max è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. iPhone Xs Max Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato iPhone Xs Max? Stai pensando di Comprare iPhone Xs Max? In entrambi i casi, ottima […]

iPhone Xs Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : iPhone Xs è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. iPhone Xs Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato iPhone Xs? Stai pensando di Comprare iPhone Xs? In entrambi i casi, ottima scelta! E’ davvero un […]

iPhone Xr Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : iPhone Xr è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. iPhone Xr Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato iPhone Xr? Stai pensando di Comprare iPhone Xr? In entrambi i casi, ottima scelta! E’ davvero un […]

Apple : iPhone XS - XS Max e XR/ Video - caratteristiche : Face Id 'migliore al mondo'. Aumenta durata batteria : Apple presentazione nuovi iPhone XS, XC, XS Max in diretta streaming Video. Ultime notizie, costi e data uscita anche per Apple Watch 4 e TV.

Trucchi Safari : le migliori funzionalità per iPhone e iPad : I migliori Trucchi Safari da imparare subitoNascondi i siti visitati più spessoImposta la modalità lettura automaticamenteCerca nelle schedeCome riaprire schede chiuse di recenteGestire i preferitiCambiare font e colori nella modalità letturaCrea un'icona sulla homescreenSalva pagina come pdfChiudi schede aperte su altri dispositiviNavigazione privataQuali sono i migliori Trucchi Safari ossia per il browser integrato in iPhone e iPad (oltre che ...

Il più grande miglioramento di iPhone XS? Forse il Face ID 2 - ecco perché : Il più grande miglioramento di iPhone XS? Le idee a riguardo sono tante, ma una ci ha convinti particolarmente: cosa ne direste di un Face ID 2 in grado di rendersi più accurato e veloce nell'esperienza di utilizzo quotidiana? La pensa esattamente come noi Scott Stein di 'cnet.com', evidenziando l'imprecisione della tecnologia attuale, quella che Apple ha introdotto con il primo iPhone X, ed allo stesso tempo la rivoluzione da essa ...