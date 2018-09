iPad Pro | migliori cover e pellicola di vetro

Keynote Apple : Apple Watch 4 - ritardo iPhone LCD e USB-C su iPad Pro : Mancano poche ore al Keynote Apple dove saranno presentati gli iPhone 2018 e altri nuovi prodotti di Cupertino. Dal nuovo Mac al nuovo iPad Pro, arrivano le indiscrezioni dell’ultimo minuto ed è una voce molto attendibile quella che le sta diffondendo, quella dell’analista Ming-Chi Kuo. Macrumors è riuscita ad avere accesso all’ultimo rapporto sulle prossime novità Apple, che dovremmo vedere domani 12 settembre con ...

iPhone XS - Apple Watch e iPad Pro - tutte le novità Apple in arrivo il 12 settembre : L’evento del 12 settembre potrebbe essere uno dei più importanti della storia di Apple. Non solo perché annuncerà la nuova gamma di iPhone per il 2018, ma perché dovrà consolidare la propria fase di crescita, dimostrando a fan e ad analisti che il cammino che l’ha portata ad essere la prima azienda da mille miliardi di dollari non è affatto concluso. Per questo, nel secondo evento dallo Steve Jobs Theatre la Mela ha in serbo ...

Nuovo iPad Pro 2018 : a tutto schermo e senza jack audio? : Apple sta preparando per il prossimo 12 settembre uno degli eventi più ricchi degli ultimi anni. Oltre ai nuovi iPhone 2018 e all’Apple Watch Series 4, la Mela è in procinto di annunciare anche la nuova versione di iPad Pro, il suo tablet di punta pensato soprattutto per grafici e professionisti. Secondo le prime indiscrezioni che circolano sul Nuovo prodotto, il tablet Apple dovrebbe essere rinnovato dal punto di vista hardware, ma ...

Ricondizionati Apple : la prima volta di iMac Pro - scontato di 840 euro e tanti iPad - : I prodotti Ricondizionati sono coperti dalla garanzia limitata Apple di un anno e dalla politica di restituzione , entro 14 giorni dall'acquisto, . Anche per i Ricondizionati è possibile acquistare ...

Windfinder Pro - previsioni del vento dettagliate su iPhone e iPad - : E' inoltre possibile consultare le previsioni delle maree per alti e bassi livelli dell'acqua di oltre 8.000 luoghi in tutto il mondo. Windfinder Pro mette a disposizione una sezione denominata ...

Samsung Galaxy Tab S4 - ecco il tablet che vuole competere con iPad Pro : Dopo aver deluso gli analisti con una trimestrale debole a causa delle vendite inferiori alle attese del Galaxy S9, Samsung si rimbocca le maniche e prepara l’offensiva per il prossimo autunno. In attesa di lanciare il Galaxy Note 9 il prossimo 9 agosto, l’azienda coreana svela a sorpresa due nuovi tablet che proveranno a dare una scossa al mercato delle tavolette, in crisi acuta da tempo e dove le novità si contano oramai sulle dita ...

Samsung presenta Galaxy Tab S4 - il vero rivale dell’iPad Pro : A pochi giorni dalla presentazione ufficiale del suo Galaxy Note 9 la coreana Samsung ha voluto lanciare di soppiatto un altro prodotto destinato a posizionarsi tra i migliori della propria categoria: il tablet Galaxy Tab S4, con display da 10,5 pollici e pennino S Pen presente nella confezione. Il gadget non è una normale tavoletta dedicata esclusivamente al consumo di contenuti, ma si pone insieme ad iPad Pro e ai 2 in 1 Windows come strumento ...

iPad Pro 2018 sarà più piccolo e senza jack audio - : In termini pratici Apple sta proseguendo la sua marcia verso l'ottimizzazione del rapporto tra schermo e chassis e, per quanto riguarda il mondo iPad, spiega la ragione dell'abbandono di iPad mini . ...