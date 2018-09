IO | ME E IRENE Su Rai Movie il film con Jim Carrey oggi | 16 settembre 2018

Tour de France 2018 : Julian Alaphilippe dopo le Alpi conquista i PIRENEi - nessun problema per Geraint Thomas : Tempo di Pirenei al Tour de France 2018: si riparte con la Grande Boucle, dopo l’ultimo giorno di riposo, e può esultare nuovamente la nazione di casa, nel segno di Julian Alaphilippe. Nella 16ma tappa, 218 km da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon, il transAlpino in maglia a pois trova un altro capolavoro: dopo la vittoria sulle Alpi si porta a casa anche quella nella terza settimana, dando spettacolo in discesa. Il gruppo maglia gialla ...