Io | Djokovic e questo maledetto cemento Intervista a Marco Cecchinato

Us Open - Djokovic-Del Potro la finale di questo 2018 : Djokovoc-Del Potro sarà la finale degli US Open 2018. finale inaspettata in quanto tutti si attendevano uno ‘scontro’ tra il serbo e Rafa Nadal. Il campione spagnolo è stato, però. costretto al ritiro e dopo i primi due set, in cui era sotto 7-6 6-2, ha abbandonato la contesa. Il tendine rotuleo del ginocchio destro ha giocato un brutto scherzo a Rafa Nadal e i fastidi dei primi turni si sono ieri rivelati fatali. Anche la maratona ...

US Open – Nishikori non parte sconfitto : “ho già battuto Djokovic nel 2014 - questo mi aiuterà” : Kei Nishikori pronto ad affrontare Novak Djokovic nella semifinale degli US Open: 4 anni dopo l’ultimo successo, il giapponese non parte sconfitto Kei Nishikori è la vera sorpresa maschile degli US Open 2018. Il tennista giapponese ha eliminato Marin Cilic nei quarti di finale, garantendosi la sfida della semifinale contro Novak Djokovic. Il bilancio non è favorevole al tennista nipponico che ha raccolto 2 vittorie e 16 sconfitte. ...