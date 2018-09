“Io amo così” Patty Pravo la confessione dell’ex ragazza del Piper accende i fan

IGNAZIO MOSER A STORIE ITALIANE/ “Io e Cecilia stiamo creando solite basi!” - e papà Francesco dice che… : IGNAZIO MOSER ospite a STORIE ITALIANE, si è raccontato in esclusiva con Eleonora Daniele. In collegamento con i due anche Francesco MOSER tra le vigne.(Pubblicato il Thu, 13 Sep 2018 12:11:00 GMT)

Con ironia e con amore - Petacchi e la moglie raccontano l’inizio della lotta contro il tumore : “Io ero abituato a vincere!” : Alessandro Petacchi e Anna Chiara svelano l’inizio della lotta contro un brutto male della moglie dell’ex ciclista Arriva dai social una storia triste, ma al tempo stesso forte e coraggiosa, che coinvolge un ex ciclista, che ha regalato forti emozioni ad altissimi livelli a tutti i tifosi italiano. Stiamo parlando di Alessandro Petacchi, in particolar modo di sua moglie Anna Chiara, che ha iniziato la sua lotta contro un brutto ...

J-Ax e l’annuncio che i fan attendevano da anni : “Io e Jad abbiamo fatto pace - tornano gli Articolo 31” : J-Ax e Jad di nuovo insieme: annunciate le date dei concerti sul palco del Fabrique per il ritorno degli Articolo 31-- Dopo la rottura con Fedez, J-Ax ritorna alle origini ed annuncia la pace con Jad, suo ‘socio’ degli Articolo 31. La reunion tra i due musicisti può voler dire soltanto una cosa: gli Articolo 31 sono tornati. Per questa grande occasione, J-Ax ha voluto scrivere un lungo post social in cui ha confessato la sua ...

“Io so tutto”. Caso Gessica Lattuca - la svolta. Arriva la clamorosa indiscrezione : Di Gessica Lattuca si sono perse le tracce da quella afosa domenica siciliana: il 12 agosto, intorno alle ore 14:30, è uscita di casa per l’ultima volta. Poi, i familiari e i quattro figli della donna 27enne, non l’hanno più vista rincasare. A Favara è scattato l’allarme. E sono varie le ipotesi al vaglio degli inquirenti. La più drammatica resta la pista di ‘Cosa Nostra’ e un nuovo Caso di lupara bianca ...

X Factor - le lacrime di Asia Argento per l’interpretazione della 18enne di “Io che amo solo te” : l’esordio al talent : Buona la prima per X Factor e, soprattutto, per Asia Argento. Giovedì 6 settembre è andata in onda su Sky la prima puntata (le altre andranno in onda ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno) delle audizioni e l’attrice italiana ha convinto telespettatori e social, tanto che su Facebook e Twitter è partita una sorta di campagna affinché i responsabili del programma ci ripensino e decidano di tenerla, nonostante il caso Bennet. Argento, insieme a ...

Martina Sebastiani di Temptation Island : “Io e Gianpaolo ci sentiamo ancora” : Temptation Island: in che rapporti sono rimasti Martina e Gianpaolo Archiviata la frequentazione con il tentatore Andrew, Martina Sebastiani di Temptation Island è tornata a parlare dell’ex fidanzato Gianpaolo Quarta. Nonostante il burrascoso addio nel programma di Filippo Bisciglia, Martina e Gianpaolo hanno mantenuto un ottimo rapporto. A rivelarlo la romana, nel corso di una […] L'articolo Martina Sebastiani di Temptation Island: ...

Al Bano : “Io e Romina siamo come fratello e sorella”. Ma lei pensa ancora alla figlia scomparsa : “Ho sognato il ritorno di Ylenia” : Complice il lavoro, Al Bano e Romina Power si sono ritrovati: da qualche anno la coppia ha ripreso a cantare insieme, facendo sperare in un ritorno di fiamma. Ma in un’intervista, Al Bano ha subito frenato gli entusiasmi dei fan: “Cantiamo, ci divertiamo, siamo diventati come fratello e sorella. E va bene così” ha detto il cantante pugliese. “Lei ha deciso di starsene lontana per 18 anni e lo scotto c’era. Però, ...

Crollo ponte Genova - il racconto shock del calciatore del Genoa : “Io e la mia famiglia siamo passati 10 minuti prima della tragedia” [VIDEO] : Una tragedia incredibile, questa mattina, a Genova: un ponte è improvvisamente crollato. Tantissimi i miracolati, passati da quel viadotto pochi minuti prima del disastro: tra questi anche il calciatore italiano del Genoa, molto legato alla città ligure, Domenico Criscito. Dopo aver pubblicato un video, nelle sue storie Instagram, mentre si trovava alla guida della sua auto, proprio sotto la pioggia battente di Genova, forse proprio nelle ...

Andrea Damante chiarisce : “Io e Giulia De Lellis non stiamo insieme” : Giulia De Lellis e Andrea Damante non stanno insieme: le parole del dj Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati insieme oppure no? La coppia, dopo numerose smentite ma anche dopo altrettanti atteggiamenti piuttosto ambigui, ha attirato l’attenzione su di se per tutta l’estate, ma alla fine nessuno ha ben capito se effettivamente sono fidanzati o ancora sono in un periodo di frequentazione in seguito alla crisi. Il dj veronese ...

Teresa Langella/ La tentatrice : “Io e Andrea non ci siamo più sentiti” (Temptation Island 2018) : Teresa Langella commenta la sua esperienza a Temptation Island e conferma: "Io e Andrea non ci siamo più sentiti. Quello che abbiamo creato era qualcosa di vero e puro"(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 23:10:00 GMT)

Francesca Baroni di Temptation Island : “Io e Ruben ci siamo lasciati” : Temptation Island: Francesca Baroni e Ruben Invernizzi si sono lasciati Francesca Baroni e Ruben Invernizzi sono stati sicuramente la coppia più chiacchierata della scorsa edizione di Tempation Island: il desiderio della ragazza di trovare attraverso il programma un uomo alla sua altezza aveva causato una vera e propria rivolta sul web, soprattutto per la superficialità delle parole usate da Francesca. La Baroni comunque era diventata molto ...