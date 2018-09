Investimento mortale in stazione a Cattolica | giornata nera per la linea Adriatica

tgcom24.mediaset

: Investimento mortale alla stazione di Cattolica, chiusa la linea Adriatica - infoitinterno : Investimento mortale alla stazione di Cattolica, chiusa la linea Adriatica - infoitinterno : Investimento mortale sulla Linea Adriatica. Passeggeri bloccati per 5 ore - TuttOSuLinuX : Cronaca: 16:41 | Investimento mortale in stazione Cattolica, chiusa linea Adriatica... #1641 #notizie #Investimento… -

(Di domenica 16 settembre 2018) I circa 500 passeggeri a bordo del Frecciabianca 8814 Lecce-Milano che ha travolto la donna sono rimasti fermi per quasi 6 ore in attesa del nulla osta della Procura per spostarlo. Si è presa in esame ...