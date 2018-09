Inter | partenza flop | è la terza peggiore di sempre Con quest' avvio i nerazzurri mai

Wall Street : partenza condizionata dal Pil - attenzione ai titoli di Internet e social media : La nomina di Clarida, economista presso Pimco e professore di economia all'Università della Columbia, era stata proposta ad aprile dallo stesso presidente Donald Trump ed è stata approvata ieri sera ...

Inter - la bestia nera Sassuolo e un'altra falsa partenza : Spalletti deve già correre ai ripari : Prestazione negativa su tutti i fronti per i nerazzurri e numeri impietosi. Col Torino è già vietato sbagliare

Inter - falsa partenza. Il Sassuolo di Berardi è sempre un tabù : Dalle parole ai fatti il passo è tutt'altro che breve. Dal ruolo di anti Juventus designata, alla debacle all'esordio contro il Sassuolo. Pazza, come sempre, l'Inter incapace di rispettare i pronostici anche alla prima di campionato. Un'Inter brutta, lenta e impacciata, sterile in avanti e troppo molle in fase difensiva quando presta il fianco al Sassuolo. Un esordio da incubo che rischia di far passare la squadra di Spalletti dall'esaltazione ...

Serie A al via - la griglia di partenza di CalcioWeb : Juventus in pole - alle spalle Napoli e Roma - Inter e Milan per un posto in Champions League - bagarre salvezza : Attesa finita, sta per prendere il via la nuova stagione, si avvicina l’inizio del campionato di Serie A, un torneo che preannuncia spettacolo ed emozioni, sicuramente uno dei più belli degli ultimi anni. Il campionato prenderà il via con il match tra Chievo e Juventus, i bianconeri sono sicuramente i favoriti alla vittoria finale, la squadra (già fortissima) è stata ulteriormente rinforzata con gli arrivi di calciatori come Cancelo, ...

Inter - offerta monstre del Manchester United per Perisic : Joao Mario in partenza (RUMORS) : L'Inter è decisamente attiva in queste battute di Calciomercato, ovviamente per cercare di accontentare mister Luciano Spalletti. Sembra essere in dirittura d'arrivo la conclusione dell'affare Sime Vrsajko dall'Atletico Madrid [VIDEO], mentre c'è ancora qualche dubbio sulla buona riuscita della trattativa con il Bayern Monaco per Arturo Vidal, che andrebbe a rafforzare il reparto di centrocampo della rosa nerazzurra. Mercato Inter, Mourinho ...