Inter-Parma | gomito Dimarco | no Var Manganiello si fida di Rocchi ma così viola il

L'Inter crolla in casa con il Parma : i nerazzurri recriminano per il rigore negato : L'Inter non riesce ad avere continuita' e crolla in casa contro il Parma [VIDEO] per 1-0 grazie ad un gran gol di Federico Dimarco. Il difensore centra il bersaglio grosso con un esterno sinistro da fuori area. La squadra di D'Aversa si impone dinanzi a sessantamila spettatori confermando le buone cose mostrate gia' nella gara interna contro la Juventus, giocata prima della sosta e persa per 2-1. L'undici di Spalletti, invece, si avvicina nel ...

Inter-Parma - Dimarco : "Il gol? Dispiace - sono Interista". E sui social piovono insulti : "Dispiace avere segnato a loro perché sono interista". Quel gol all'Inter Federico Dimarco ce lo aveva scritto nel destino. Non era nei titolari schierati da D'Aversa a San Siro e se un infortunio non ...

Inter-Parma - Spalletti : 'Io responsabile - ma quel rigore...' : 'Siamo l'Inter e giocavamo a San Siro davanti a questo grande pubblico: non riuscire a vincere e trovarsi già con due sconfitte...Diventa difficile trovare scuse: bisogna fare di più e anche io ho ...

Inter - Spalletti alza la voce : “rigore clamoroso non fischiato” - bordate anche al Parma : Brutto ko in campionato dell’Inter contro il Parma, Luciano Spalletti protesta per un rigore non concesso per un fallo di Dimarco ai microfoni di Sky Sport: “il rigore non fischiato a favore nostro è clamoroso. Davvero clamoroso. Lui tocca la palla e la manda via con il braccio, con il gomito. Si vede chiaramente. Il Parma è entrato in campo per fare un po’ di ostruzionismo, Sepe perdeva sempre tempo. E’ chiaro che ...