Insulti sui social a Chiara Bordi | disabile aspirante miss Italia

Inter-Parma - Dimarco : "Il gol? Dispiace - sono interista". E sui social piovono Insulti : " Dispiace avere segnato a loro perché sono interista". Quel gol all'Inter Federico Dimarco ce lo aveva scritto nel destino. Non era nei titolari schierati da D'Aversa a San Siro e se un infortunio non ...

Insulti alla miss senza gamba sui social : 'Ti votano perché sei storpia'. Ma il web insorge : E mi dispiace il fatto che le sia arrivato come messaggio il 'votatemi perché sono storpia' e non il 'guardatemi, mi manca un piede ma non ho paura di mostrarmi al mondo'. Cosa che molte persone ...

Juventus - Bonucci e i figli ancora presi di mira sui social : minacce e Insulti : Immediata è arrivata anche la risposta del giocatore: 'Forse un giorno vivremo in un mondo migliore, per ora quello da cui spero di tenere lontano i miei figli è questo mondo qui. Quello di questa ...

Occhio agli Insulti tra tifosi sui social - è nato il Daspo digitale : In Serie A è in arrivo il Daspo digitale contro i tifosi che insultano troppo pesantemente sui social network e non solo: i club saranno in grado di monitorare il comportamento dei supporter e prendere provvedimenti anche pesanti, come il blocco dell'abbonamento. L'articolo Occhio agli insulti tra tifosi sui social, è nato il Daspo digitale proviene da TuttoAndroid.