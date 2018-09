Infortunio Tolisso | rottura del legamento crociato anteriore

calcioweb.eu

(Di domenica 16 settembre 2018)– Tegola per il Bayern Monaco, bruttoper il centrocampista. Il centrocampista francese ha riportato ladel menisco e del, tempi di recupero lunghissimi dunque. Stop pesante anche per Rafinha, lesione ai legamenti della caviglia. In questo caso l'è stato causato da un intervento shock di Bellarabi, massacrato dai vertici del Bayern Monaco dopo la gara: "Il fallo di Bellarabi su Rafinha è una porcheria, gli ha fatto male di proposito. Lo dovrebbero squalificare per tre mesi per la sua stupidità", ha dichiarato Uli Hoeness.