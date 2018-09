Infortunio Calhanoglu – Milan in ansia per il suo numero 10 | diagnosi e tempi di recupero

sportfair

(Di domenica 16 settembre 2018) Brutta tegola in casaalla mano per. Ecco cosa è successo oggi a Cagliari Serata amara per il: i rossoneri tornano a casa con un pareggio non troppo soddisfacente contro il Cagliari, in terra sarda, ma soprattutto con una terribile notizia che riguarda. Il 24enne tedesco naturalizzato turno si è infatti infortunato questa sera, alla mano. In campo, questa sera, aveva fatto capire, con i gesti, di avere qualche problema alla sua mano, ma non ci si aspettava qualcosa di così serio. Rottura di un dito di una mano perche potrebbe però scendere ugualmente in campo nel prossimo match, con una fasciatura.L'articoloinper il suo10:diSPORTFAIR.