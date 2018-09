Incidente all' impianto di stoccaggio Enel | operaio incastrato | Foto

Miss Italia 2018 – Come ha perso la gamba Chiara Bordi? Dall’Incidente all’amputazione - la storia della reginetta più coraggiosa : Chiara Bordi e l’incidente che l’ha privata di una gamba: il racconto di quel giorno che ha cambiato la vita alla numero 08 di Miss Italia 2018 Chiara Bordi questa sera sarà protagonista del primo appuntamento della fase finale di Miss Italia 2018. Il concorso di bellezza, giunto alla sua 69ª edizione, durante la semifinale e la finale in onda oggi e domani su La7, presenterà le 33 ragazze in gara e decreterà la vincitrice del ...

Superbike - spettacolare Incidente per Chaz Davies a Portimao : la Ducati del gallese avvolta dalle fiamme [VIDEO] : Scivolata senza conseguenze per Chaz Davies nella terza sessione di prove libere del Gp di Superbike a Portimao, la Ducati del gallese prende fuoco dopo una perdita d’olio incidente tanto spettacolare quanto innocuo per Chaz Davies, scivolato nel corso della terza sessione di prove libere del Gp di Portimao del Mondiale di Superbike. Il gallese ha perso il controllo della sua Ducati dopo nove minuti dell’inizio delle FP3, ...

F1 – Dall’Incidente alla… sbirciata ai dati di Raikkonen - Vettel svela : “non è un dramma - ma…” : Il tedesco ha commentato l’incidente avvenuto nel corso della seconda sessione di prove libere, esprimendo le proprie sensazioni sulle prestazioni della Ferrari Kimi Raikkonen è stato il più veloce nelle seconde prove libere del Gp di Singapore. Il finlandese della Ferrari ha girato in 1’38″699, precedendo Lewis Hamilton e i due piloti della Red Bull: l’olandese Max Verstappen e l’australiano Daniel ...

Vittoria : Incidente all'incrocio tra SS115 e Sp2 : feriti : incidente stradale stamattina, intorno alle ore 8,30, a Vittoria. Lo scontro tra 3 auto, una Fiat 500 Abart, una Passat e una Hyundai Tucson, e' avvenuto sulla SS 115 nei pressi dell'incrocio con la ...

Vittoria : Incidente all'incrocio tra SS115 e Sp2 : feriti : Scontro tra due auto stamattina a Vittoria sulla SS115 nei pressi dell'incrocio con la Sp2. Tre i feriti trasportato dal 118 all'ospedale Guzzardi.

Ponte Morandi - procuratore Cozzi : “Incidente probatorio il 25 settembre” e rivolge un pensiero alle vittime : “Abbiamo fiducia che tutti gli adempimenti procedurali possano consentire il conferimento dell’incarico da parte del Gip dell’incidente probatorio per il 25 settembre” così Francesco Cozzi, procuratore Capo di Genova, annuncia la data dell’analisi da parte dei periti delle condizioni del Ponte per le finalità delle indagini in corso. “Sarà un lungo percorso, stiamo acquisendo un’enorme mole di materiali, documenti e ...

Incidente all'incrocio - si scontrano due auto : un ferito : Incidente intorno alle 15 di mercoledì 12 settembre a Nichelino in strada Debouchè, in prossimità della biforcazione per via Nenni. Due auto, entrambe Fiat Cinquecento, si sono scontrate forse per una ...

Incidente Pollino - sette indagati per i 10 morti alla Gole del Raganello : omicidio colposo : Ancora non si conoscono i nomi. Ma in queste ore la Procura della Repubblica di Castrovillari ha iscritto sette persone nel registro degli indagati nell’inchiesta sulla tragedia delle Gole del Raganello dove il 20 agosto scorso sono morti 10 escursionisti. L’ipotesi di reato è omicidio colposo. “Gli avvisi sono stati emessi – è la dichiarazione del procuratore Eugenio Facciolla – in considerazione degli atti istruttori irripetibili ...

Muore in un Incidente a Eboli a poche ore di distanza dal figlio. La donna tornava dalla veglia funebre : Il figlio, Giacinto Coraggio, è morto per cause naturali ad Avellino, lei ha perso la vita in un incidente stradale sull'A2 tra Eboli e Campagna. Teresa Marotta, pensionata cilentana residente a Roccagloriosa in provincia di Salerno, è deceduta ad 80 anni poco dopo il decesso del figlio. Il Mattinoricostruisce la dinamica dell'incidente.La donna viaggiava in una Ford Focus. Il genero ha perso il controllo dell'auto che è ...

Scende dall'auto dopo l'Incidente per aiutare i figli - 38enne travolta e uccisa in A8 : Tragedia sull' A8 a un chilometro dal casello di ingresso a Milano . Una donna , Barbara Fettolini, è scesa dalla propria auto per mettere in sicurezza i figli dopo essere stata coinvolta in un ...

Scende dall'auto dopo l'Incidente per aiutare i figli - 38enne travolta e uccisa in A8 : Tragedia sull' A8 a un chilometro dal casello di ingresso a Milano . Una donna , Barbara Fettolini, è scesa dalla propria auto per mettere in sicurezza i figli dopo essere stata coinvolta in un ...

Milano - scende dall'auto per salvare i figli dopo un Incidente : travolta e uccisa : Una donna di 38 anni è stata travolta e uccisa nei pressi del casello dell'A8 di ingresso a Milano . La vittima era scesa dalla propria auto per mettere in sicurezza i figli dopo essere rimasta ...

Incidente sulla A8 - mamma scende dall'auto in autostrada : travolta e uccisa davanti alle figlie di 5 e 8 anni : Il dramma. È scesa dalla propria auto per controllare le due figlie dopo essere stata coinvolta in un Incidente sulla A8 ma in quel momento è stata travolta e uccisa da altre...

Scende dall'auto per salvare i figli dopo Incidente : travolta e uccisa - : Una donna di 38 anni ha perso la vita ieri, 11 settembre, investita da due auto vicino al casello autostradale d'ingresso a Milano. La vittima si era fermata perché voleva mettere in sicurezza i suoi ...