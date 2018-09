Incendio in hotel a piazza di Spagna a Roma | nessun ferito

SO : hotel evacuato per Incendio a Grenchen : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cina - Incendio in hotel : bilancio sale a 19 morti e 23 feriti : Si è aggravato a 19 morti e 23 feriti il bilancio dell’incendio divampato questa mattina in un hotel nel nordest della Cina. Secondo i media locali, che citano le autorità, “400 metri quadrati sono stati devastati dalle fiamme e il disastro ha provocato la morte di 19 persone“. Il bilancio precedente era di 18 morti e 19 feriti. Sconosciute al momento le cause dell’incendio. L'articolo Cina, incendio in hotel: bilancio ...

Spaventoso Incendio accanto a un hotel di Mestre : a auto e camper : Il rogo è divampato per cause ancora da accertare: otto automobili e un camper sono state avvolte dalle fiamme.Continua a leggere

Incendio in hotel - evacuati 100 turisti nel Bresciano : Il rogo sarebbe divampato da un corto circuito in cucina. Tanto è bastato all'hotel Piccolo Paradiso di Toscolano Maderno, in località Cecina, per piombare nel panico con il fumo dell'Incendio che ha invaso le stanze della struttura. Da qui l'evacuazione di circa 100 persone, tra turisti e personale dell'albergo. Grazie al tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco non c'e' stato nessun ...

Abruzzo - Incendio in hotel di Silvi Marina : evacuate 300 persone : Abruzzo, incendio in hotel di Silvi Marina: evacuate 300 persone Paura all'Hermitage: le fiamme sono divampate all'alba nei seminterrati. Il rogo è stato messo sotto controllo dopo il completo spegnimento del fuoco in un deposito, in cui sono stoccati vari materiali combustibili Parole chiave: ...