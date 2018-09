In Germania il primo treno al mondo a idrogeno - zero emissioni : Ha viaggiato oggi sui binari tedeschi il primo treno al mondo alimentato a celle a combustibili a idrogeno. Il treno, prodotto da Alstom, si chiama "Coradia iLint" ed è completamente privo di emissioni, raggiunge i 140 chilometri orari e da domani entrerà in servizio ufficialmente sui binari della Bassa Sassonia.Due nuovi treni copriranno i 100 chilometri sulla tratta Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde e Buxtehude, ...

Alstom - Germania : il primo treno al mondo alimentato a idrogeno in servizio passeggeri in Bassa Sassonia : ... ha commentato l'anteprima mondiale di Coradia iLinnt, festeggiata a Bremervörde in Bassa Sassonia da Alstom, uno dei più grandi produttori ferroviari europei, presenti il Ministro dell'Economia e ...

Alstom - Germania : il primo treno al mondo alimentato a idrogeno in servizio passeggeri in Bassa Sassonia : Coradia iLint di Alstom, ovvero il trasporto ferroviario 'privo di emissioni'. Un tassello importante della sfida per la salvaguardia dell'ambiente

Merkel trema : l’AfD di destra primo partito all'Est/ Ultime notizie - in Germania crescono gli anti-immigrati : Merkel trema: l’AfD di destra primo partito all'Est. Ultime notizie, in Germania crescono gli anti-immigrati e il partito cristiano della cancelliera potrebbe aprire a nuovi partiti(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 10:14:00 GMT)

Germania - fondato il primo partito di sinistra "anti-immigrati" : Per la prima volta nella storia tedesca, un movimento di sinistra "anti-immigrati" fa la sua comparsa sulla scena politica nazionale. Ex esponenti del partito post-comunista Die Linke hanno infatti dato vita a un movimento incentrato su politiche finora propugnate esclusivamente da Alternative für Deutschland (AfD), formazione della destra "populista": contrasto all"immigrazione, difesa dei confini, revoca delle sanzioni alla Russia.Il nuovo ...

Germania : avanzo bilancio record - 2 - 9% primo semestre 2018 : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Germania : surplus di bilancio record nel primo semestre 2018 : Milano, 24 ago., askanews, - La Germania ha registrato nel primo semestre 2018 un avanzo di bilancio record a 48,1 miliardi di euro contro i 18,3 miliardi dello stesso periodo dello scorso anno. Lo ...

DIRETTA/ Rally Germania 2018 streaming video e tv : vince Tanak! Ogier primo nella Power stage (Mondiale Wrc) : DIRETTA Rally Germania 2018 streaming video e tv: orario e percorso delel ultime prove speciali della nona prova del Mondiale Wrc (oggi domenica 19 agosto)(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 13:31:00 GMT)

Hockey su pista - Europei 2018 : Germania primo test vero per l’Italia - una vittoria vale un quarto di finale agevole : Tre vittorie di fila sono un biglietto da visita importante per l’Italia, ma non garantiscono un piazzamento nei primi due posti. Lo sa bene il ct Massimo Mariotti, che oggi, mercoledì 18 luglio, si gioca un frammento importante del futuro degli azzurri negli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna, in Spagna. Un passo falso, infatti, costringerebbe l’Italia a compiere un’impresa con la corazzata iberica o ad accontentarsi ...

Luca Marini chi è?/ Moto2 : primo podio per il fratello di Valentino Rossi al Gp di Germania 2018 : Luca Marini chi è? primo podio in carriera in Moto 2 per il fratellastro di Valentino Rossi al Gran Premio di Germania 2018. Che successo per l'alfiere della Team Sky VR 46 al Sachsenring!. (Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 15:32:00 GMT)

Germania : omologato il primo treno ad idrogeno Coradia iLint : A finanziare il Coradia iLint ci ha pensato il governo tedesco con 8 milioni di euro nell'ambito del Programma nazionale per l'innovazione nella tecnologia a idrogeno e celle a combustibile..

Moto2 - GP di Germania. Vince Binder. Primo podio per Luca Marini : Il campione del mondo Moto3 ha la meglio su Mir e va in testa. Mentre Marini mantiene la terza posizione e rimane stabilmente nel terzetto di testa con il sudafricano e il maiorchino. Cinque giri ...