In futuro potrebbero arrivare anche controller SNES per Nintendo Switch?

Nanomedicina : in futuro i tumori potrebbero essere precocemente diagnosticati con un filo : Un team di ricercatori dell'università californiana Stanford University, guidato dal professor Sam Gambhir, sta lavorando alla messa a punto di uno speciale filo magnetico in grado di attirare le cellule tumorali che galleggiano nel sangue. Il filo, inserito in vena attraverso un catetere endovenoso standard, assieme a delle nanoparticelle magnetiche create ed iniettate per l'occasione, sarebbe in grado di attirare le cellule tumorali che ...