Il voto sul copyright Ecco un caso in cui l' Europa ha difeso i cittadini

Marco Campagna : Esprimo soddisfazione per il voto sulla mozione antifascista : Un segnale politico importante che arriva dalla città capoluogo e che dimostra come c'è un'opposizione sociale e politica a questo governo nazionale da cui riparte." Il Segretario provinciale Marco ...

Fiducia sul Milleproroghe al voto di domani : Sul decreto Milleproroghe il governo ha deciso di porre la Fiducia. Il dado è tratto dunque dopo l’annuncio in aula dato dal Ministro dei rapporti con il Parlamento Fraccaro. “Atto politico in punta di diritto” ha detto. Questa decisione è in netta controtendenza con quanto aveva affermato il vice premier Luigi Di Maio. ” Non porremo la questione di Fiducia” aveva detto il ministro del lavoro e delle Infrastrutture ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Lega vs M5S sul voto all'Europarlamento su Orban (12 settembre) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: il Governo si spacca sul voto all'Europarlamento su Orban, la Lega voterà no alle sanzioni nei confronti dell'Ungheria (12 settembre 2018)(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Il voto sull’Ungheria al Parlamento Europeo : Si deve decidere se avviare la cosiddetta "opzione nucleare" nei confronti del paese di Viktor Orbán: Lega e Movimento 5 Stelle voteranno in modo opposto The post Il voto sull’Ungheria al Parlamento Europeo appeared first on Il Post.

Svezia - il grande rebus sul governo il giorno dopo il voto : La Svezia stabile e prevedibile da decenni non diventa sovranista ma la sua stabilità minaccia di diventare un ricordo rimpianto, e ciò pesa su mercati economia e politica a livello europeo e ...

Italia contro Francia anche sul voto in Libia : Nelle sue prime esternazioni dopo le accuse di parte del mondo politico Italiano seguite allo scoppio di scontri armati alla periferia di Tripoli, Macron lascia infatti pochi dubbi sulla sua volontà ...

Allarme di Fitch sull’Italia : “Troppo debito - riforme costose e rischio voto anticipato” : Con lo spread che arriva sopra quota 290 e manda in rosso Piazzaffari, i tassi sui Btp in rialzo al 3,24% ed il Pil che stenta, il sentiero per la prossima legge di Bilancio si fa sempre più stretto. Le scadenze si avvicinano e sui mercati internazionali l’Italia è osservata speciale. L’agenzia di rating Fitch ieri ha aggiornato il suo giudizio sul...

Il Pd accelera sul congresso - obiettivo chiudere il periodo sabbatico post-voto : A sei mesi dalla batosta nelle urne, e una lunga serie di rinvii, il Pd ora accelera sul congresso per ripartire. A Cortona, in occasione della riunione del gruppo Areadem che fa capo a Dario Franceschini e Piero Fassino, tutti i big presenti si sono detti d’accordo: «Prima lo convochiamo meglio è, forse avremmo dovuto farlo prima», ha detto l’ex p...

Banca Carige - patto di voto tra Mincione - Volpi e Spinelli sul 15 - 2% : Teleborsa, - Il patto di sindacato dell'esercizio del diritto di voto siglato tra il finanziere Raffaele Mincione e gli imprenditori Gabriele Volpi e Aldo Spinelli è limitato all'assemblea del 20 ...

Camera - oggi il voto sulle motovedette alla Libia : Dopo l'approvazione al Senato con una larga maggioranza, oggi sarà la Camera dei Deputati a doversi esprimere sul decreto per la cessione di navi alla Libia, le 12 unità navali che il governo italiano, nel tentativo di rallentare i flussi migratori verso l'Italia, aveva promesso nelle ultime settimane.Il decreto prevede la cessione a titolo gratuito di dieci unità navali CP classe 500 in dotazione alle Capitanerie di Porto e di due vedette ...

Interferenze russe sul voto italiano - nuovo fronte : sospette fake news anche via Facebook : Dopo la "fabbrica" di tweet a favore di M5s e Lega, altre indiscrezioni sulle ingerenze di Mosca sulle elezioni politiche nel nostro Paese. La denuncia arriva dal capo della sicurezza del social, Alex Stamos