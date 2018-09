“Il vero motivo” Lo dice solo adesso | Romina Power | perché è tornata a cantare con Al

caffeinamagazine

(Di domenica 16 settembre 2018) Una chiacchierata fiume, come poche volte ha fatto nella sua vita in un salotto televisivo.a Domenica In, ospite di Mara Venier, si è raccontata a cuore aperto. Lo ha fatto partendo dagli ultimi lieti eventi della sua vita come la nascita del nipotino Kay, il figlio di Cristel Carrisi nato a Zagabria qualche mese fa: “Avevo ansia di vederlo e sono arrivata 3 settimane prima che nascesse, lo aspettavo, adoro essere nonnapuoi tenerlo in braccio quanto vuoi e nessuno te lo toglie. Al Bano è arrivato molto dopo, molti giorni, lui deve mantenere tutta la famiglia, sai deve lavorare…”. E con gli occhi lucidi, laha spiegato che: “Un nipotino ti fa credere ancora nel miracolo della vita, ti rendi conto di quanto passi velocemente il tempo, che ti sfugge, ne vorrei altri, punto su Cristel per i nipotini, Yari è uno scapolone epiccola ...