Il tifone Mangkhut si abbatte anche su Hong Kong Nelle Filippine almeno 50 vittime

: Sono salite ad almeno 25 le vittime nelle #Filippine del #tifone #Mangkhut che si sta rapidamente spostando verso l… - RaiNews : Sono salite ad almeno 25 le vittime nelle #Filippine del #tifone #Mangkhut che si sta rapidamente spostando verso l… - SkyTG24 : #UltimOra Filippine, il bilancio delle vittime del tifone Mangkhut sale a 29 morti e 13 dispersi #canale50… - Agenzia_Ansa : #Filippine: 25 morti per il tifone #Mangkhut -

(Di domenica 16 settembre 2018) Sono50 i morti e decine i dispersi sull'isola di Luzon,, per ilche ora si è abbattuto su, dove ha già causato 111 feriti. Nell'ex colonia britannica sono stati cancellati quasi 900 voli e gli abitanti si sono rifugiati al chiuso per i venti fino a 120 chilometri orari che accompagnano il transito della più potente tempesta dell'anno nel mondo.Molte finestre e tetti di case sono stati distrutti dalla tempesta diretta verso Canton e la provincia cinese del Guangdong.Per ora, però, il bilancio più grave arriva dalledove il presidente, Rodrigo Duterte, ha sorvolato in elicottero le aree più devastate della provincia di Cagayan e si è recato nella città di Tuguegarao. Le ultime notizie riferiscono di50 morti ma, viste le decine di dispersi, di che il totale dei ...