Il Super Tifone Mangkhut si abbatte sulla Cina dopo aver flagellato le Filippine | oltre

Supertifone Mangkhut si abbatte sulle Filippine : devastanti alluvioni in atto - frane - case distrutte [IMMAGINI e NOTIZIE] : Passaggio devastante del tifone Mangkhut sulle Filippine. Luzon la più colpita dalle alluvioni. All'alba vi avevamo aggiornato riguardo l'impatto devastante del Supertifone Mangkhut sulle Filippine...

Filippine - il Super Tifone Manckhut tocca terra : 2 morti - venti fino a 205 Km/h - 4 milioni di persone senza elettricità [GALLERY] : 1/24 ...

Supertifone Mangkhut : una furia di categoria 5 sta per abbattersi sulle Filippine : Manca poco all'impatto di Mangkhut sulle Filippine. Tifone alla massima potenza, iniziano i danni. Davvero spaventoso quanto sta per accadere sulle Filippine settentrionali ed in particolare...

Le Filippine si preparano al Super Tifone Mangkhut : Le Filippine si preparano a contrastare i devastanti effetti del super tifone Mangkhut (localmente denominato Ompong), che colpirà il paese in meno di 24 ore con venti fino a 255 chilometri all'ora e intense precipitazioni. Funzionari locali avvertono che più di cinque milioni di persone potrebbero

Il Super Tifone Mangkhut minaccia le Filippine con venti di 205 km/h : oltre 4 milioni di persone a rischio [MAPPE] : 1/11 ...

Il Super Tifone Mangkhut ha quasi raggiunto le Filippine : si temono gravi danni : Il super tifone Mangkhut si dirige verso coste settentrionali delle Filippine, e nel fine settimana investirà Taiwan e Hong Kong, con venti a 240 nodi orari che fanno temere danni significativi alle infrastrutture e all’attività economica delle aree lungo la sua rotta. Mangkhut è stato classificato “super tifone” dall’Osservatorio meteorologico di Hong Kong. Il tifone dovrebbe abbattesi sulla provincia filippina di ...

Altro che Florence : sara' il Supertifone Mangkhut il vero flagello - in Asia - ma ne parlano in pochi : Si teme un disastro eccezionale nel sud-est Asiatico. In arrivo il supertifone Mangkhut di categoria 5. Filippine allertate. Un vero e proprio flagello della natura si abbatterà entro meno di 24...

Dal Super Tifone Mangkhut all’uragano Florence : 6 cicloni tra Atlantico e Pacifico : Tra Atlantico e Pacifico sono 6 gli uragani che stanno imperversando in queste ore. Tre cicloni sono presenti nel Nord Atlantico, mentre nel Pacifico tropicale è presente il super tifone Mangkhut che fa registrare venti a 265 km/h. Florence, declassato a 2ª categoria, si sta muovendo in direzione delle coste di Carolina del Nord e del Sud, con venti a 177 km/h: nelle aree a rischio è stato diramato l’ordine di evacuazione (nelle zone ...

Allarme tra Filippine - Cina e Hong Kong : Supertifone Mangkhut in arrivo - e' piu' forte di Florence : Ciclone tropicale Mangkhut ad un passo dalle coste asiatiche. Altro disastro in arrivo oltre Florence. La stagione degli uragani sta per entrare nel vivo sia nell'Atlantico che nel Pacifico : due...

Oceano Pacifico - 3 sistemi tropicali attivi : gli uragani Norman e Miriam e il Super Tifone Jebi [MAPPE e DETTAGLI] : 1/13 Uragano Norman ...