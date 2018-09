Il summit Berlusconi-Salvini | sul tavolo Rai e amministrative

ilgiornale

(Di lunedì 17 settembre 2018) Undi due ore ad Arcore. Quello tra Silvioe Matteoè stato un "incontro cordiale e molto positivo come sempre". È quanto fanno sapere fonti di Forza Italia. I due leader, si riferisce, "hanno fatto una disamina della situazione politica italiana, internazionale e economica e hanno parlato della condizione necessaria dell'esistenza del centrodestra. A breve l'intero centrodestra si ritroverà per risolvere tutti i punti all'ordine del giorno e trovare le posizioni comuni per i problemi che interessano il Paese".Il nodo sul presidente della Rai sarà sciolto durante il vertice del centrodestra che dovrebbe tenersi prima della riunione della Vigilanza Rai. È quanto emerge al termine dell'incontro tra Matteoe Silvioad Arcore dove erano presenti anche il sottosegretario Giorgetti e il vicepresidente di Fi Antonio Tajani.Secondo quanto si apprende ...