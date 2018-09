Il segretario del Pd Martina annuncia | ' Faremo le primarie a gennaio 2019'

Pd - show di De Luca : ‘segretario va a Scampia ma non ha idee su Sud. Zone del Paese in mano a bande di nigeriani’ : “Il nostro partito fatica a pronunciare la parola ‘sicurezza’. Eppure ci sono Zone del Paese occupate militarmente da bande di nigeriani. E genitori che aspettano sul balcone che rientrino a casa i propri figli”. Per Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ospite alla Festa dell’Unità di Ravenna, una delle cause della sconfitta elettorale del Pd è proprio la mancanza di lungimiranza in tema di ...

Clima - l'allarme del segretario generale ONU Guterres : "Abbiamo 2 anni per scongiurare il disastro" : "E' imperativo che la societa' civile - giovani, gruppi di donne, settore privato, comunita' religiose, scienziati e movimenti ambientalisti in tutto il mondo - ne chiedano conto ai leader", ha ...

Cambiamenti climatici : appello del segretario generale ONU Guterres : Di fronte a diplomatici, rappresentanti di organizzazioni giovanili e funzionari delle Nazioni Unite, il segretario generale ONU, Antonio Guterres, si è impegnato ieri a mantenere le pressioni sui leader globali affinché adottino azioni contro i Cambiamenti climatici di origine antropica. Il segretario ha citato i recenti disastri naturali come prova della concretezza del fenomeno, ed ha avvertito che “se non cambiamo corso entro il 2020, ...

Lega-M5s - il sottosegretario Buffagni a processo per una querela del ministro Salvini : trattative per una conciliazione : È stata rinviata al 22 ottobre l’udienza del processo per diffamazione che vede di fronte l’attuale ministro dell’interno Matteo Salvini (il querelante) e il sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni (il querelato). A motivare il rinvio, spiega l’Ansa, sono le trattative in corso per chiudere il processo con una conciliazione. Salvini, nel giugno del 2016, aveva denunciato Buffagni perché, quando era consigliere ...

Carburanti - pronto il taglio delle accise sulla benzina : l'annuncio del sottosegretario Bitonci : Il leghista e sottosegretario all'Economia, Massimo Bitonci, ha recentemente annunciato che il Governo è pronto ad effettuare un taglio sulle accise. Secondo Bitonci ci sarà un primo sfoltimento che ...

Province - Upi : la riorganizzazione del personale riparta dal segretario : Mentre l’UPI (Unione Province italiane) invoca la riorganizzazione del personale per permettere la piena funzionalità dell’ente di area vasta, alcuni presidenti rinunciano al completo apporto del segretario generale e convenzionano l’ufficio utilizzando una norma nata esclusivamente per i piccoli comuni ed estesa agli altri enti locali in presenza del progetto di abolizione delle Province. Nel momento in cui si prende atto che il processo di ...

Intervista a Bitonci - sottosegretario all'Economia : «In manovra primo taglio delle accise sulla benzina» : Massimo Bitonci, sottosegretario all?economia, lei fa parte del gruppo ristretto della Lega incaricato di scrivere il pacchetto fiscale per la prossima manovra. A che punto...

ILVA. Accordo sindacale e la vendita ad Arcelor MIttal - la nota del segretario provinciale P.C.I. Maurizio Romanazzo : Dalla vicenda Ilva esce vincitore il mercato nella figura del principale suo protagonista nel mondo. Il ricatto occupazionale ancora una volta è stato lo strumento vincente. Esce sconfitta la politica nazionale e locale, incapace ieri ed oggi di dare una soluzione agli interessi del Paese e ...

Dopo 100 giorni di governo un sottosegretario su due attende ancora le deleghe : Cento giorni di governo Conte e sottosegretari ancora senza deleghe. È l'anomalia che emerge dal rapporto AGI/Openpolis sui primi cento giorni del governo presieduto da Giuseppe Conte. Una situazione ...

Matteo Renzi - la crisi di nervi dell'ex segretario contro Lotti : come umilia l'amico : È nella pancia del Partito democratico in Toscana che si stanno consumando gli scontri più feroci e fino a poco tempo fa impensabili. L'ultimo è scoppiato tra Matteo Renzi e Luca Lotti , un tempo ...

Economia : sottosegretario Siri al 'Corriere della Sera' - fiducioso su legge bilancio e pace fiscale : Roma, 06 set 09:34 - , Agenzia Nova, - Superamento della legge Fornero, flat tax e pace fiscale sono gli obiettivi della Lega per la manovra di bilancio. Lo ha dichiarato Armando... , Res,

La Lega cerca l’intesa sui conti pubblici. Il segretario vuole il deficit al 2% del Pil : Stamane Matteo Salvini riunisce al Viminale gli esperti economici per decidere le richieste della Lega sulla Legge di Bilancio. Saranno proposte che dovranno essere conciliate con quelle dei Cinque Stelle e del ministro dell’Economia Giovanni Tria: una mediazione che servirà a non scongiurare la deflagrazione della maggioranza giallo-verde. «Certo ...