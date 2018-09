Il primo gol di Cristiano Ronaldo in Serie A

Finalmente è arrivato! Cristiano Ronaldo segna il suo primo gol con la Juventus : il regalo del Sassuolo è incredibile [VIDEO] : Cristiano Ronaldo segna Finalmente il suo primo gol con la maglia della Juventus: Ferrari rischia l’autogol colpendo il palo nella propria porta, CR7 deve solo appoggiare in rete Cristiano Ronaldo segna Finalmente il suo primo gol con la maglia della Juventus. La rete, va detto, è fra le più facili della sua carriera! Pasticcio della difesa del Sassuolo, con Ferrari che nel tentativo di liberare (?) l’area di rigore colpisce di ...

PRONOSTICI SERIE A / Quote e scommesse 4^ giornata : Ronaldo e l'appuntamento con il primo gol : PRONOSTICI SERIE A: le Quote e le scommesse, le previsioni sulla quarta giornata del campionato. Si parte sabato 15 settembre con tre partite, domenica e lunedì il resto del programma(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 11:16:00 GMT)

Juve-Sassuolo - Cristiano Ronaldo cerca il primo gol in campionato : Non vedono l'ora di vederlo, non smettono di chiedersi come sarà la prima volta. Un sentimento che accomuna gran parte dei tifosi juventini, confortati da una classifica senza macchie ma con uno ...

Tadd Fujikawa - il primo golfista a fare coming out : «Basta suicidi» : Shawn BarberJason CollinsGareth ThomasAnton HysenBillie Jean KingMartina NavratilovaGreg LouganisJustin FashanuOrlando CruzJohn AmaechiSteven Davies David TestoJohnny WeirMichael SamBrian BoitanoThomas Hitzlsperger Abby WambachJohn FennellRobbie RogersCasey StoneyAmelie MauresmoTom DaleyIan ThorpeGus KenworthyDarren YoungMark FosterTadd FujikawaHole-in-one. Significa andare in buca con un colpo solo, che nel golf è una vera rarità. Tadd ...

Riscatto Napoli - vittoria con la Fiorentina a 1.62. Ronaldo - arriva il primo gol : a 1.40 la rete al Sassuolo. Su Sisal Matchpoint si punta anche su come segnerà CR7 : Torna la serie A dopo la pausa per la Nazionale e, ad aprire la quarta giornata, ci pensano Inter e Parma. I nerazzurri puntano alla prima vittoria stagionale a San Siro, dopo aver ottenuto i primi 3 punti contro il Bologna solo nella terza giornata. Una partenza poco convincente quella degli uomini di Spalletti, che però sono nettamente favoriti nel match con i gialloblù, fermi a un punto in classifica. Gli esperti di Sisal Matchpoint ...

Pjaca : 'primo gol in Serie A? Magari al San Paolo' : Lo dice Marko Pjaca ai microfoni di Sky Sport. Il croato è carico, specie dopo una stagione sottotono a causa di un brutto infortunio tra Juve e Schalke : ora c'è la Fiorentina, dove indossa la ...

Salmo ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo - il primo estratto dall’album “Playlist” : Che il countdown abbia inizio The post Salmo ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, il primo estratto dall’album “Playlist” appeared first on News Mtv Italia.

Diretta/ Inghilterra Spagna (risultato live 1-2) streaming video e tv Canale 5 : tre gol nel primo tempo : Diretta Inghilterra Spagna, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita valida per la Nations League. Si gioca nel nuovo tempio di Wembley(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 21:33:00 GMT)

Hockey ghiaccio - Champions League 2019 : primo ko stagionale per Bolzano. Lo Skelleftea regola i Foxes 2-1 : Dopo tre vittorie di fila, di cui due ai rigori, l’HCB Alto Adige Alperia viene sconfitta 2-1 in trasferta per mano dello Skelleftea AIK nella quarta giornata della fase a gironi di Champions Hockey League 2018-2019. I biancorossi vengono così scavalcati nel gruppo C proprio dai vice-campioni di Svezia, in attesa di conoscere il risultato finale dell’altra partita, IFK Helsinki-GKS Tychy. A differenza dei precedenti incontri i Foxes ...

Musica : Angelica Schiatti pubblica il primo singolo - è "Guerra e mare" : Su Spotify il primo singolo solista della cantante e musicista monzese di Angelica Schiatti, "Guerra e mare": da venerdì 7 settembre online su Spotify. 'Compriamoci un'estate in pieno inverno, ...

Kamikaze di Eminem primo in classifica Fimi del 7 settembre spodesta Ariana Grande - Giusy Ferreri resiste tra i singoli : Eminem primo in classifica Fimi del 7 settembre col nuovo album Kamikaze: il verdetto delle rilevazioni sulle vendite dell'ultima settimana è tanto prevedibile quanto inevitabile. Lanciando senza preavviso il nuovo disco in studio lo scorso 31 agosto, il rapper di Detroit si è assicurato un riscontro di pubblico ingigantito dall'effetto sorpresa, già utilizzato prima di lui da artisti del calibro di Beyoncé e Rihanna. Kamikaze, che arriva ...

Subsonica - primo singolo Bottiglie Rotte : l’elettronica contro il protagonismo : Che stessero preparando un ritorno in grande stile, i Subsonica, l’avevano già annunciato, svelando l’arrivo del nuovo album, intitolato semplicemente 8, in uscita il prossimo 12 ottobre e un tour nei palazzetti che li porterà in giro per l’Europa e in Italia. Ora, attraverso un evento speciale in diretta streaming dallo studio di registrazione a Torino, Samuel, Boosta, Max, Ninja e Vicio hanno fatto ascoltare il primo singolo ...

Golf – BMW Championship : Woods e McIlroy partono con il piede giusto - entrambi in testa dopo il primo giro : Justin Thomas e Rickie Fowler nelle prime posizioni, in ritardo invece Dustin Johnson e Phil Mickelson Tiger Woods e Rory McIlroy, autori entrambi di uno spettacolare primo giro in 62 (-8) colpi, sono i leader del BMW Championship, terza delle quattro prove dei PlayOffs, che dovrà designare i trenta giocatori, tra i 70 in gara, ammessi al Tour Championship (20-23 settembre), il torneo finale dove si assegneranno i dieci milioni di dollari ...

Golf – Omega European Masters - il tedesco Kieffer al comando dopo il primo turno : italiani lontani dal vertice : Il tedesco guida la classifica del torneo dell’European Tour, inizio soft per gli italiani in gara Il tedesco Maximilian Kieffer è al comando con 64 (-6) colpi nell’Omega European Masters (European Tour) che si sta svolgendo sul percorso del Crans-sur-Sierre GC (par 70), a Crans Montana in Svizzera. Inizio soft dei giocatori italiani: sono al 61° posto con 70 (par) Edoardo Molinari, Nino Bertasio e Andrea Pavan, è all’81° con 71 (+1) ...