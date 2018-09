Il premier Conte ha dedicato un post alla poetessa dei bambini uccisa dal marito

Ponte Morandi - i vicepremier accusano Conte : 'Decide tutto da solo' : ... il leghista Giancarlo Giorgetti non l'aveva presa bene, e che i più diretti a esprimere il proprio disappunto erano stati il ministro dell'Economia Tria e quello degli Esteri Moavero Milanesi: 'Mica ...

Ponte - i vicepremier ora accusano Conte : “Decide tutto da solo” : Gli è bastato compiere la sua prima azione in totale autonomia per essere sconfessato. È la dura vita di Giuseppe Conte, un particolarissimo presidente del Consiglio di un governo con due teste e due leader che si Contendono lo spazio politico. A lui toccherebbe il ruolo di mediatore, una funzione quasi notarile, o almeno a questo avrebbe dovuto li...

Scuola - premier Giuseppe Conte : ‘Rispettate gli insegnanti’ : Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto all’inaugurazione della Scuola ‘Tacchi Venturi’ di San Severino Marche: durante la sua visita, ha avuto modo di parlare con gli alunni dell’istituto. Come riportato dal portale ‘Rai News‘, il premier ha parlato dell’importanza della Scuola e del ruolo degli insegnanti. “Sapete anche io ero insegnante, ora mi hanno detto che non lo posso fare più, ma io avevo ...

Migranti - il premier Giuseppe Conte : “Non possiamo accoglierli tutti” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dice no all'accoglienza indiscriminata dei Migranti: "Con l'accoglienza indiscriminata non possiamo risolvere il problema dell'immigrazione, perché noi possiamo assicurare il soccorso, ma non possiamo offrire l'accoglienza indiscriminata. Chi ha diritto deve poter processare domanda di asilo ma in una prospettiva di gestione dei flussi, chi viene deve potersi integrare".Continua a leggere

Palermo : il sindaco Orlando diserta la visita del premier Conte. Il premier : “Non è corretto” Guarda il VIDEO : Non c’è il presidente della Regione Nello Musumeci, ufficialmente per ragioni d’ufficio, non c’è soprattutto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, che invece spara ad alzo zero sul taglio dei fondi per le periferie. Le maggiori cariche istituzionali siciliane disertano a sorpresa la prima visita del premier Giuseppe Conte nell’Isola. Un caso che esplode nel giorno dell’inaugurazione, da parte del premier, dell’anno scolastico ...

(VIDEO) Il premier Giuseppe Conte contro il sindaco di Palermo Leoluca Orlando : Il premier Conte va pesante sul sindaco di Palermo Leoluca Orlando Il premier giunge a Palermo, nella scuola di Puglisi (Leggi l’articolo), ma la sua presenza non viene considerata dal sindaco di Palermo, che diserta e non si presenta in segno di protesta. Conte non la prende benissimo e lo dice apertamente ai presenti e spiegando alcuni aneddoti contro il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando Il premier #Conte a #Palermo, il sindaco ...

Palermo - il sindaco Orlando non accoglie il premier Conte : “Scippati fondi a periferie”. “Falso. Trovati i soldi” : Non ha accolto il presidente del consiglio in visita nella sua città per l’inaugurazione dell’anno scolastico. Il motivo? La querelle sui fondi per le periferie che ha contrapposto nelle ultime settimane l’esecutivo e i comuni italiani. Un accordo era stato raggiunto tra Anci e governo la sera dell’11 settembre, ma oggi il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando ha disertato la visita del premier Giuseppe Conte nella scuola ...

premier Conte in visita a Palermo - sindaco Orlando diserta incontro : Dopo essersi recato a Capaci per rendere omaggio alle vittime della strage di mafia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è arrivato in visita a Palermo dove ha fatto tappa alla scuola "Padre ...

Conte : “Sono diventato premier per caso. Prima insegnavo - mi hanno detto che non posso più farlo” : Il premier Conte incontra i bambini di una scuola marchigiana e scherza: "Sapete anche io ero insegnante, ora mi hanno detto che non lo posso fare più, ma io avevo già smesso. Da quando sono diventato premier, premier per caso, sono venuto qui già tre volte, vuol dire che sono molto attento al vostro territorio. Vorrei dirti che ci si diverte... ma si prova una forte responsabilità e anche tanto orgoglio nell'essere premier".Continua a leggere

Conte scherza coi bambini di San Severino : “Vi siete annoiati? Sapete - io premier per caso”. Poi l’insegnamento sullo studio : “Sono diventato premier, per caso, da poco tempo e da allora ho già fatto tre viaggi nelle Marche quindi significa che sono molto attento a questa vostra terra”. Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, all’inaugurazione della scuola Tacchi Venturi, a San Severino Marche, rivolto ai bambini. “Io ero insegnante poi mi hanno detto che non lo posso fare più…”, ha detto in un altro passaggio del ...

Crozza-Conte e i suoi primi 100 giorni : 'Oddio - il premier Salvini è indagato' : Maurizio Crozza dà appuntamento per venerdì 28 settembre alle 21:25 sul Nove, canale generalista del gruppo Discovery Italia al tasto 9 del telecomando, con la nuova stagione del suo one-man show "...

Fratelli Di Crozza - nuova anticipazione : Maurizio Crozza è il premier Giuseppe Conte (VIDEO) : Il ritorno sul NOVE è previsto per il 28 Settembre, ma prima di prendere di nuovo le redini del suo Fratelli Di Crozza sul piccolo schermo Maurizio Crozza sta svelando le sue carte, presentando nuovi e vecchi personaggi. Dopo il Ministro per le Infrastrutture Danilo Toninelli e il ritorno del Ministro degli Interni Matteo Salvini è il turno della terza "maschera" interpretata dal comico ligure: nientemeno che il Presidente del Consiglio dei ...