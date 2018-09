Il Ponte che divide Tensioni su Conte smentite per il decreto Rixi | Diversi da

Ponte San Michele chiuso tra Paderno e Calusco : rischio crollo/ Ultime notizie : stop auto e treni per 2 anni? : Ponte di Paderno a rischio crollo: chiusura immediata. Ultime notizie, “Parametri fuori norma”, chiuso dalla mezzanotte di ieri lo storico viadotto che unisce Bergamo a Lecco (Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 18:49:00 GMT)

Infrastrutture : Rfi - a breve via a lavori Ponte San Michele a Paderno d'Adda (2) : (AdnKronos) - In particolare, era stato vietato il traffico dei veicoli stradali con peso maggiore a 3,5 tonnellate e la carreggiata era stata ridotta a una sola corsia con senso unico alternato. Per quanto riguarda il traffico ferroviario, i treni viaggiavano in base a protocolli di sicurezza che p

Infrastrutture : Rfi - a breve via a lavori Ponte San Michele a Paderno d'Adda : Roma, 15 set. (AdnKronos) - Potranno partire già nelle prossime settimane, concesse tutte le autorizzazioni previste, i lavori di manutenzione straordinaria al ponte San Michele a Paderno d’Adda. Il ponte è stato chiuso ieri sera per urgenti e improcrastinabili interventi di manutenzione straordinar

Ferrovie : chiuso Ponte San Michele a Paderno d'Adda per manutenzione : Milano, 15 set. (AdnKronos) - A partire da questa mattina, fino a nuova comunicazione, è interrotta la circolazione ferroviaria che transita dal ponte San Michele sull’Adda e che collega le stazioni di Paderno d’Adda e Calusco. "La totale sospensione del servizio è stata disposta da Rfi, gestore del

Paderno d'Adda - chiuso il Ponte San Michele per rischio sicurezza - : Interrotto il traffico di veicoli e treni sulla struttura che unisce la provincia di Lecco a quella di Bergamo. La decisione è stata presa la sera del 14 settembre, sulla base di indicazioni tecniche

Ponte MORANDI - RICORDO DI GENOVA AD 1 MESE DAL CROLLO/ Video - Toti : “andare avanti oltre le polemiche” : GENOVA, un MESE fa il CROLLO del PONTE MORANDI: commemorazioni e ultime notizie. Alle 11.36 la città si spezzò in due: 43 morti, il dramma degli sfollati. Video e RICORDO della tragedia(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 16:32:00 GMT)

Escludere Autostrade dalla ricostruzione del Ponte è anche un problema politico : Autostrade non metterà "nemmeno un sassolino" per la ricostruzione del ponte Morandi di Genova ma dovrà pagare interamente i lavori. Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, lo ripete tutti i giorni e lo ha ribadito stamane ad Agorà su Rai3. La sua posizione non sembra più però quella di tutto il governo. La linea intransigente non piace alla Lega, èd è solo una delle divergenze che ...

Ponte Morandi : Toninelli - con dl ridaremo dignità che Genova merita : Roma, 14 set. (AdnKronos) - "Proprio adesso, un mese fa, accadde a #Genova ciò che non sarebbe mai dovuto capitare. Siamo vicini alla città e col decreto approvato ieri le ridaremo la dignità che merita. In più restituiremo allo Stato un vero potere di controllo sulla sicurezza di tutte le infrastru

Ponte di Genova - quell'urgenza che resta senza risposte : Ancora oggi per chi sta fuori è difficile comunicare quanto quell'infrastruttura fosse vitale per la città, per la sua economia. Nel decreto approvato ieri dal Consiglio dei ministri, salvo intese, ...

Un mese dal crollo del Ponte Morandi di Genova : 43 morti - 258 famiglie sfollate - 21 indagati. La videoscheda : Ad un mese esatto dalla tragedia di ponte Morandi venerdì 14 settembre è il giorno del ricordo. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel pomeriggio è atteso nel capoluogo ligure per partecipare alla cerimonia prevista dalle istituzioni in piazza De Ferrari. Una lunga giornata per ricordare le 43 vittime del crollo del ponte, che inizia dal mattino alle 11,36 con un minuto di silenzio in Val Polcevera: cittadini, sfollati della zona ...

Crollo Ponte Morandi - gli sfollati a Conte : 'Che fine faremo?' - : A un mese dal Crollo del viadotto, in occasione della commemorazione, gli sfollati chiederanno al premier quando potranno entrare a prendere i loro beni dalle case a rischio. Intanto la Conferenza ...

Crollo Ponte Genova - Toti : il decreto va condiviso - può anche slittare - : Il governatore della Liguria avverte sulla bozza del testo per la ricostruzione: "Non morirà nessuno se dovrà slittare di una settimana". E attacca: "Sarebbe un decreto lesivo di ogni leale ...

Adele - la bimba che ha visto crollare il Ponte Morandi e che da quel giorno non parla più : Il 14 agosto scorso la piccola Adele stava guardando il temporale dalla finestra quando ha visto cosa è accaduto al ponte Morandi di Genova. Da quel giorno la bambina è rimasta in silenzio e riesce a esprimersi solo coi disegni. Secondo gli psicologi di Emdr Italia si tratta di un blocco temporaneo.Continua a leggere

Autostrade non molla la presa sul Ponte : "Nostro dovere ricostruirlo - anche con Fincantieri" : Autostrade per l'Italia non molla la presa sul Ponte Morandi di Genova e insiste sulla sua partecipazione nella ricostruzione, malgrado il Governo ribadisca che verrà esclusa. Oggi il Consiglio dei ministri affronterà il decreto Genova e potrebbe procedere all'affidamento diretto dei lavori sul Ponte a Fincantieri.Il presidente di Atlantia e di Autostrade per l'Italia, Fabio Cerchiai, in un'intervista a Gazzettino e Messaggero, ...