Il Parma alza la voce | “quello di Dimarco non era rigore”

Inter - Spalletti alza la voce : “rigore clamoroso non fischiato” - bordate anche al Parma : Brutto ko in campionato dell’Inter contro il Parma, Luciano Spalletti protesta per un rigore non concesso per un fallo di Dimarco ai microfoni di Sky Sport: “il rigore non fischiato a favore nostro è clamoroso. Davvero clamoroso. Lui tocca la palla e la manda via con il braccio, con il gomito. Si vede chiaramente. Il Parma è entrato in campo per fare un po’ di ostruzionismo, Sepe perdeva sempre tempo. E’ chiaro che ...