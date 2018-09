Il miracolo dell' arte a Napoli

Tangenti Saipem Algeria - pm : “Ex ad Eni Scaroni sapeva della crescita miracolosa grazie a costi intermediazione” : L’ex ad di Eni, ora presidente del Milan, Paolo Scaroni “sapeva bene” che Farid Bedjaoui, il presunto collettore delle ‘stecche’ nella vicenda dell’ipotizzata maxitangente versata da Saipem a pubblici ufficiali algerini in cambio di appalti, “non era un semplice segretario del ministro” algerino dell’Energia. E come “vertice aziendale di Eni” sapeva che “Saipem stava crescendo in ...

Il miracolo dello shale oil americano è veramente un miracolo? : Anche se oggi l'economia americana è in crescita, a maggio 2018 le importazioni USA di petrolio sono scese a 7,8 milioni di barili al giorno, mentre a metà 2012 erano sopra i 9 milioni di barili al ...

Crolla il tetto della chiesa dei matrimoni : «Era vuota - un miracolo» |Foto|Video : Nessun ferito, l’edificio era chiuso. Ma sabato era in programma un matrimonio. Evacuato il Carcere Mamertino. La procura ha aperto un’inchiesta per crollo colposo. I turisti allontanati di corsa dai vigili urbani. Sposini sotto choc dietro le transenne

Il miracolo dell'Aek Atene : dall'inferno della terza serie alla Champions League : L'esultanza dei giocatori dell'Aek Atene. AP Dal baratro alla resurrezione. Dallo spettro di una scomparsa dal calcio di alto livello alla qualificazione ai gironi di Champions League. La favola dell'...

Si ferma sulla corsia di sorpasso dell’autostrada : incidente evitato per miracolo : È successo nei pressi della città di Valenza, in Francia. L’uomo alla guida stava controllando la strada su una cartina

Nessun miracolo all'Atm di Messina - secondo quanto affermato dai responsabili della Uiltrasporti : I responsabili della Uil trasporti peloritana in una nota scrivono : 'I Miracoli di Atm. Nessun miracolo ad Atm ma visite sanitarie, alcune di routine e altre programmate e condivisibili, ma si diano ...

Terrore in mare : affonda lo yacht del presentatore della tv italiana. Vivo per miracolo : Il maltempo di questi giorni sta provocando numerosi danni e tantissimi incidenti. Vittima di uno questi è un noto volto della televisione italiana che, nella serata di lunedì 20 agosto 2018, ha visto la sua imbarcazione affondare. La tremenda disavventura in mare ha visto protagonista Guido Meda, giornalista sportivo voce del MotoGp e vicedirettore di Sky Sport. Meda era a bordo del suo yacht insieme ad altre 8 persone – di cui 5 bambini ...

Agrigento - paura sulla spiaggia dello Zingarello : crolla una falesia. Turista salvo per miracolo : paura ad Agrigento, dove è crollata sulla famosa spiaggia dello Zingarello una parte del costone di montagna che sovrasta l'arenile. Secondo l'associazione Mareamico, una persona sarebbe stata salvata per miracolo, mentre gli altri bagnanti si sono dati alla fuga. Eppure in questa zona vige il divieto di balneazione.Continua a leggere

Crollo Genova - l’autista del camion simbolo della tragedia : “Era l’inferno - salvo per miracolo” : A oltre 48 ore dal Crollo del ponte Morandi a Genova è stato rimosso dalla parte della struttura rimasta in piedi il camion diventato una delle immagini simbolo di questa tragedia. Alla guida di quel camion verde dei supermercati Basko c'era Luigi Fiorillo, padre e marito di 37 anni: “Ho visto la morte in faccia”.Continua a leggere

L'autismo e il miracolo dell'amore Gaetano va a cavallo : CATANIA - Divenire consapevoli di se stessi e del proprio spazio, trovare una strada per aprirsi al mondo, esprimersi: non sempre è facile, ma per dei giovani autistici la difficoltà si fa più grande. E troppe sono le incognite anche per chi, dall'esterno, dialoga ogni giorno con una dimensione ...

Maria De Filippi - un miracolo della natura : a 56 anni - sfoggia questo fisico impressionante : Il suo segreto? Lo sport e una serrata disciplina alimentare. Insomma, ha 56 anni ma ne dimostra parecchi in meno...

Lombok - terremoto Indonesia : 142 morti/ Si scava tra le macerie della mosche : italiani vivi per miracolo : terremoto Indonesia: “Lombok isola di morti”. Un turista italiano rivela: “C'è una connazionale gravemente ferita”. Le ultime notizie sul sisma di magnitudo 7.0(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 18:45:00 GMT)

Hockey prato femminile - Mondiali 2018 : Spagna-Australia la prima semifinale. miracolo delle iberiche - avanti agli shootout le oceaniche : Due partite davvero emozionanti a decidere la prima semifinale dei Mondiali 2018 di Hockey su prato femminile. Saranno Spagna e Australia al penultimo atto della manifestazione iridata in corso di svolgimento in quel di Londra. Le iberiche, che erano dovute passare dagli ottavi di finale (clamoroso shoot-out con il Belgio dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari), da sfavorite hanno battuto nel derby del Vecchio Continente la Germania per 1-0: a ...

MESSICO - miracolo DELL'AEREO CADUTO SENZA VITTIME/ Ultime notizie - salvi grazie alla manovra del pilota : Tragedia in MESSICO, precipitato aereo con 100 persone a bordo. La compagnia Aeromexico ha confermato in un tweet l'incidente, la tv locale segnala superstiti(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 14:09:00 GMT)