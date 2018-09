Il lussemburghese Asselborn attacca Salvini | «Metodi e toni fascisti»

Migranti - lite tra Salvini e il ministro lussemburghese Asselborn a Vienna : Gli ho risposto che io invece lavoro perché i ragazzi italiani , ed Europei, tornino a mettere al mondo dei figli perché non voglio nuovi schiavi. Guardate la sua reazione, non l'ha presa bene'.

A Vienna lite sui profughi tra Salvini e il ministro lussemburghese Asselborn : Nelle ultime ore 184 immigrati sono sbarcati a Lampedusa utilizzando piccole imbarcazioni. Lo si apprende da fonti del Viminale, secondo le quali «Malta, per l’ennesima volta, ha scaricato il problema sull’Italia». Il ministero dell’Interno - si apprende - sta lavorando a «soluzioni innovative e efficaci» per gestire questi arrivi. Si valutano una...

