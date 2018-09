Il Giro di Lombardia del trasporto sostenibile fa tappa all’ex cava trasformata in oasi

Giro di Lombardia 2018 - presentato il percorso : novità Colle Gallo - Sormano e Civiglio decisivi : Nella location di Villa Olmo a Como è stato presentato il percorso del Giro di Lombardia 2018 .che si terrà sabato 13 ottobre. La Classica delle Foglie Morte conferma un tracciato per sommi capi simile a quello dell’anno scorso con l’eccezione della mancanza del San Fermo della Battaglia. novità dovute soprattutto ai problemi di viabilità che impediranno alla corsa di transitare sulla salita citata che spesso è risultata decisiva per ...

Giro di Lombardia 2018 - tutte le squadre invitate : ci sono sei wild card. Nomi anche per GranPiemonte e Milano-Torino : RCS Sport ha ufficializzato i Nomi delle squadre che parteciperanno al Giro di Lombardia (12 ottobre), alla Milano-Torino (10 ottobre) e alla GranPiemonte (11 ottobre), tre classiche (di cui una monumento) che sostanzialmente chiuderanno la stagione del grande ciclismo internazionale. Le formazioni saranno composte da 7 ciclisti ciascuna, saranno presenti naturalmente le squadre del World Tour a cui si aggiungeranno alcuni team invitati dagli ...

Estate 2018 in Italia : un Giro d'affari straordinario - in Lombardia il turismo vale 49 miliardi : Estate 2018: destinazione Italia. Nel Belpaese un Comune su 3 è meta per i turtisti. Tra hotel, shopping, "tavola" e intrattenimento, il giro d'affari nelle località turistiche Italiane sfiora i 132 ...