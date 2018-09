' Il dio del gol' | così Ibrahimovic festeggia i suoi 500 gol con i suoi followers

Ibrahimovic a quota 500 reti : 'Sono il dio del gol' : Una spettacolare acrobazia, sulla scia di tante perle che ha regalato ai tifosi di tutto il mondo. Non poteva essere diverso il gol numero 500 in carriera di Zlatan Ibrahimovic, che la scorsa notte ha regalato al pubblico di Toronto il privilegio di assistere a un nuovo capitolo della ...

Operai forestali senza stipendio da 5 mesi per colpa del software : Franco Fiordellisi, segretario generale della Cgil di Avellino, e Luciano Valle, segretario generale della Flai Cgil di Avellino, intervengono sulla questione degli Operai idraulico-forestali della ...

Spalletti - emergenza difesa per l'esordio dell'Inter in Champions : All'esordio in Champions League mancano due giorni, l'Inter ci arriva sgonfia nel corpo e nello spirito dopo il pessimo avvio di campionato, che in quattro giornate ha portato una vittoria, un ...

Veon scompare dal Google Play Store : addio alla versione dell’applicazione gestita da Wind : Un pezzo dell’offerta di Wind Tre S.p.A. è appena scomparso: Veon è stato ufficialmente rimosso da Google Play Store e da App Store. […] L'articolo Veon scompare dal Google Play Store: addio alla versione dell’applicazione gestita da Wind proviene da TuttoAndroid.

Aereo civile perde i contatti radio : due caccia dell’Aeronautica Militare decollano per un’operazione di scramble [DETTAGLI] : Questa mattina una coppia di velivoli da caccia F-2000 Eurofighter dell’Aeronautica Militare, in servizio di allarme per la difesa dello spazio Aereo nazionale, ha compiuto un intervento su ordine di decollo immediato (in gergo tecnico detto “scramble”) per intercettare e controllare un velivolo Antonov AN-26 della compagnia ucraina Vulkan Air in volo da Tangeri a Fiumicino che aveva perso il contatto radio con gli enti del ...

Genoa-Bologna - la cronaca della partita e i tweet dallo stadio : Genova - 'Invecchia solo chi smette di sognare. Tanti auguri Grifone'. Sono 125 anni per il Genoa e la Gradinata Nord, cuore del tifo, accoglie così Marchetti e compagni. Perché è la prima al Ferraris ...

L'omicidio della poetessa Angela Ferrara sta commuovendo l'Italia intera : Era una poetessa. Promuoveva la cultura sul suo territorio. Viveva in piccolo comune del potentino, Cersosimo, poco più di 600 anime sul Pollino, con la passione di chi vuole cambiare il mondo. L'omicidio di Angela Ferrara, 31 anni, è uno di quegli eventi che commuovono tutti. Il suo profilo Facebook in poche ore è stato coperto di messaggi di cordoglio, da tutta Italia. "Meritavi di meglio bellissima Angela. ...

mediaset * ITALIA 1 : TORNA ' COTTO E MANGIATO ' dal lunedì al venerdì all'interno dell'edizione delle ore 12.25 di Studio Aperto - : Tra le novità proposte da Tessa per questa stagione, maggior spazio alle ricette regionali, quelle che hanno fatto grande la cucina ITALIAna nel mondo. In più ricette e curiosità sul sito internet ...

Nuoto - Paltrinieri brilla nel fondo : l’azzurro sale sul podio nella penultima tappa della Marathon Swim Fina : L’azzurro ha chiuso la prova in 1h56’35″3, battuto al fotofinish dall’inglese Jack Burnell (1h56’34”8) e dal tedesco Rob Frederick Muffells (1h56’34”9) Gregorio Paltrinieri sale sul podio nella 10 km in Cina e conferma i progressi nelle acque libere. Dopo il quinto posto nella gara d’apertura lo scorso marzo a Doha, il campione olimpico e mondiale dei 1500 stile libero si è piazzato ...