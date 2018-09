Il Dalai Lama sull' immigrazione | L' Europa appartiene agli europei

Il Dalai Lama ha incontrato le vittime di abusi sessuali da parte dei maestri buddisti in Olanda : Il Dalai Lama ha incontrato a Rotterdam quattro persone che dicono di essere state abusate da mestri buddisti durante la loro infanzia. Queste persone hanno portato alla guida spirituale e premio Nobel per la pace le testimonianze scritte di 12 presunte vittime e gli hanno rivolto un appello per risolvere il problema. Prima dell'incontro, la segretaria del Dalai Lama aveva scritto una mail agli interessati: "Sua Santità il Dalai Lama ...

India : pioggia record su Dharamsala - dove risiede il Dalai Lama : Piogge record sono state registrate nella località di Dharamsala , dove risiede il leader spirituale tibetano Dalai Lama : sono caduti, nella sola giornata di oggi, 292 mm di pioggia . Il direttore del Dipartimento Meteorologico India no M. Singh ha spiegato all’agenzia di stampa IANS che quella odierna è la precipitazione più intensa mai registrata in un singolo giorno da 60 anni: nella città nel nord dell’ India , nello stato ...

«Il Dalai Lama non è in pericolo e sta bene» : ...immediata della smentita dell'articolo in questione che diffonde informazioni non corrispondenti al vero e che potrebbero essere fortemente destabilizzanti per milioni di persone in tutto il mondo ...