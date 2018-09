Il capo del parlamento egiziano a Fico | ' Caso Regeni è prioritario'

Turchia - Erdogan nomina se stesso a capo del Fondo sovrano : Erdogan nomina Erdogan. Si può riassumere così l'ultima mossa del presidente turco Recep Tayyip Erdogan che, con un decreto presidenziale, ha scelto se stesso per guidare il Fondo sovrano della ...

Democrazia alla turca. Le 4 firme di Erdogan - che propone e nomina se stesso a capo del Fondo sovrano turco : Il presidente Recep Tayyip Erdogan ha nominato se stesso alla guida del Fondo sovrano della Turchia, che controlla il patrimonio di molte delle maggiori aziende di Stato per un valore stimato in circa 200 miliardi di dollari. Il decreto presidenziale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, attribuisce inoltre la vicepresidenza al ministro del Tesoro e delle Finanze Berat Albayrak, genero di Erdogan.Quattro firme apposte dal Sultano sul ...

Gigi Marzullo e Antonella De Iuliis si sono sposati/ Lo “scapolo d’oro” della TV ha detto sì : i dettagli : Gigi Marzullo si è sposato Antonella De Iuliis, sua compagna da moltissimi anni. Il matrimonio si è svolto presso il comune di Nusco, Avellino, ed è stato celebrato da Ciriaco De Mita.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 09:28:00 GMT)

TAKAGI & KETRA - GIUSY FERRERI/ Video “Amore e capoeira” - un altro successo dell’estate (Wind Summer Festival) : TAKAGI & KETRA, coadiuvati da GIUSY FERRERI, saranno tra i protagonisti nella gran serata finale dei Wind Summer Festival, con la canzone Amore e Capoeira, nuova hit dell'estate(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 07:22:00 GMT)

Migrante picchiato a Sassari - arrestato il presunto capo del 'branco' : La polizia di Sassari ha arrestato un 20enne, Pietro Silanos, ritenuto il capo del "branco" che il 10 settembre ha aggredito e pestato un 22enne della Guinea , che vive a Sassari sotto protezione ...

Aggredisce capotreno per multa del 2016 : 21.49 Ha aggredito il capotreno per vendicarsi di una multa di due anni fa quando fu trovato senza biglietto. E' successo sul regionale delle Fs che collega Benevento a Napoli. L'aggressore, un 59enne, si è avventato durante il viaggio contro il capotreno, minacciando di accoltellarlo, poi lo ha picchiato mentre lo immobilizzava. All' arrivo a Napoli l'uomo ha tentato la fuga tra la folla ma è stato intercettato dalla Polfer e arrestato con ...

The Rugby Championship 2018 : capolavoro del Sudafrica - battuti gli All Blacks in casa dopo nove anni : Ha del clamoroso ciò che è successo oggi in quel di Wellington nell’incontro di apertura della quarta giornata del Rugby Championship. Il Sudafrica è rinato, dopo le due sconfitte con Argentina e Australia, e lo fa nel modo migliore: gli Springbooks trovano l’impresa dell’anno, battendo i fenomenali All Blacks neozelandesi a domicilio per 36-34. Evento più unico che raro: i Sudafricani non si imponevano contro i numero uno del ...

Napoli - capodimonte e Spaccanapoli/ Dal Salottino di Porcellana all'arte della città antica (Sereno Variabile) : Un viaggio alla scoperta di Napoli, dalle bellezze di Capodimonte, patria dell'omonima reggia, al folklore di SpaccaNapoli, cuore pulsante della città (Sereno Variabile)(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 05:15:00 GMT)

Paul Manafort - ex capo del comitato elettorale di Trump - collaborerà con l’inchiesta sulla Russia in cambio di uno sconto di pena : Paul Manafort, l’ex capo del comitato elettorale di Donald Trump, si è dichiarato colpevole di due capi d’imputazione in un processo a suo carico che sarebbe dovuto cominciare la prossima settimana. Manafort ha quindi accettato di collaborare con il procuratore speciale The post Paul Manafort, ex capo del comitato elettorale di Trump, collaborerà con l’inchiesta sulla Russia in cambio di uno sconto di pena appeared first on Il Post.

Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2 - seconda puntata del 20 settembre 2018 : Ecco le Anticipazioni di Non dirlo al mio capo 2, amatissima fiction di Rai 1 con Lino Guanciale, Vanessa Incontrada e Chiara Francini. Giovedì 20 settembre 2018 andrà in onda la seconda puntata delle sei previste nella nuova stagione. Cosa succederà a Lisa? Quali nuovi bugie si intrometteranno nella sua storia d’amore con il suo capo? Anticipazioni Non dirlo al mio capo 2: antefatto Cosa è accaduto nella prima puntata del 13 ...

“Non dirlo al mio capo 2” – Prima puntata del 13 settembre 2018 – Anticipazioni e trama. : Non dirlo al mio capo, la fiction della Lux Wide che aveva esordito nella Primavera del 2016 ottenendo ottimi riscontri, torna da questa sera in onda in Prima serata su Raiuno con la nuova serie. Protagonisti sempre Vanessa Incontrada e Lino Guanciale, nella serie commedia che ironizza sulle disavventure, gli intoppi e le piccole e grandi […] L'articolo “Non dirlo al mio capo 2” – Prima puntata del 13 settembre 2018 – Anticipazioni e ...

Olimpiadi 2026 - Sala risponde a Giorgetti : "Milano c'è - ma sia capofila del brand" : Il sindaco in un video su Facebook: "La società di scopo sia gestita dal Governo, altrimenti è un casino"

Anticipazioni ‘Non dirlo al mio capo 2’ della seconda puntata del 20 settembre : Giovedì 20 settembre 2018 andrà in onda la seconda puntata della fiction ‘Non dirlo al mio capo 2‘. A partire dalle ore 21:25, Rai1 trasmetterà il terzo e il quarto episodio della serie televisiva intitolati rispettivamente ‘Di chi è la colpa‘ e ‘Genitori e figli‘. Il rapporto tra Nina e Lisa si farà sempre più conflittuale. La Valenti, infatti, scopre che suo marito ha avuto una relazione con la Marcelli e ha intenzione di ...

Sul capo dell'intelligence tedesca scricchiola la Grosse Koalition : Spd chiede la sua testa alla Merkel : I socialdemocratici tedeschi chiedono ad Angela Merkel le dimissioni del presidente dei servizi interni Hans-Georg Maassen. Il capo dell'intelligence aveva avuto ieri il sostegno di Unione e Fdp e, in tarda serata, anche del ministro dell'Interno Horst Seehofer. È previsto quindi adesso un vertice di crisi in cancelleria. Maassen è finito nel fuoco delle critiche per le affermazioni rilasciate su Chemntiz: aveva infatti affermato ...