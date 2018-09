Il calcio si ferma per Michele Ferrazzo

calcio - la Serie B rimane a 19 squadre : confermate le esclusioni di Catania e Avellino : Ora la Serie B 2018-2019 è definitivamente a 19 squadre. Non è infatti arrivata alcuna sospensione del via libera al campionato cadetto con un numero inferiori di formazioni rispetto al previsto. A deciderlo è stato il Tar del Lazio con ordinanza cautelare, respinta la richiesta di alcuni tifosi del Catania che si erano rivolti ai giudici amministrativi per sollecitare la sospensione della delibera n. 47 dello scorso 13 agosto. Il Tar ha ...

calcio : Basilea fermato sul pari : Dopo aver mancato malamente l'accesso alla fase finale dell'Europa League, il Basilea di Koller non è andato oltre uno scialbo pareggio casalingo p...

Poliziotto in malattia fa arbitro calcio : Tar conferma sospensione/ Lui si difende : “Pensavo non facesse male” : Poliziotto in malattia fa arbitro calcio: Tar conferma sospensione di sei mesi. Lui si era difeso dicendo: “Pensavo non facesse male”. Le ultime notizie sul provvedimento(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 19:30:00 GMT)

Puggioni : 'Se il calcio non si ferma per una tragedia che valore ha?' : 'Nonostante sia stata proclamata la giornata di lutto Nazionale il calcio non si ferma. Giovanni Paolo XXIII diceva: 'nulla di quello che accade all'uomo deve risultarci estraneò. Da giocatore ...

Salvini vuol fermare il calcio ma oggi si gioca lo stesso : Nessun riferimento alle 'cene' Salviniane, ovviamente, ma solo 'agli spettacoli cinematografici, a quelli nelle piazze e sulle spiagge e a tutti gli altri eventi di intrattenimento', spiega ...

Ponte Genova - la dem su Salvini : "Vuol fermare il calcio : come definite sua faccia?" : L'ultimo attacco sul caso del Ponte di Genova contro Matteo Salvini arriva da Alessia Morani . L'esponente dem, dopo gli attacchi contro il ministro dell'Interno per essere andato in Sicilia dopo i ...

Fabbricini : 'calcio doveva fermarsi solo se lo stop fosse stato totale' : Penso agli spettacoli cinematografici, a quelli nelle piazze e sulle spiagge ed a tutti gli altri eventi di intrattenimento. Altrimenti, sarebbe inutile fermare solo il campionato di Serie A. Credo, ...

calcio - Cagliari : confermata la squalifica a Joao Pedro - salterà le prime tre partite : La Procura Antidoping ha confermato la squalifica di sei mesi a Joao Pedro, centrocampista brasiliano 26enne del Cagliari. Sono infatti stati respinti i ricorsi della Procura Federale e dello stesso calciatore. Joao Pedro era risultato positivo all’idroclorotiazide (un diuretico) in un controllo effettuato in seguito alle gare con Sassuolo e Chievo dello scorso febbraio. Il Cagliari dovrà fare a meno di Joao Pedro fino al 15 settembre e il ...

calcio - il Tar conferma : Avellino escluso dalla serie B : ...- per il quale è stata fissata per la trattazione collegiale la camera di consiglio del prossimo 13 settembre - si chiede l'annullamento del dispositivo 479/2018 del Collegio di garanzia dello sport ...

calciomercato Milan – Leonardo non si ferma più! In volo verso Parigi : obiettivo Adrien Rabiot - ecco le cifre : Manca un centrocampista di qualità per completare la mediana del Milan: il direttore dell’area tecnico-sportiva rossonera, Leonardo, in volo verso Parigi per puntare Adrien Rabiot del PSG Dopo le indiscrezioni su Milinkovic-Savic, il Milan continua a ricercare l’ultimo tassello per completare il suo centrocampo. I rossoneri vorrebbero un giocatore in grado di aumentare il tasso tecnico della mediana, possibilmente in grado di ...

Milan : che colpo Higuain - ma il calciomercato rossonero non si ferma qui : Fermo ai box per settimane in attesa delle decisioni del Tas di Losanna per la partecipazione alla prossima Europa League, risultate poi favorevoli, il Milan ha modificato l’asset societario (nominato Paolo Scaroni alla presidenza, l’ex Leonardo entra nella dirigenza) e da pochi giorni è molto attivo nel calciomercato. Il club Milanese è stato immediatamente protagonista ed il lungo ed articolato intreccio con la Juventus ha subito portato ad un ...

calcio femminile - Lorenzini confermato alla guida delle amaranto : Arezzo, 26 luglio 2018 - Dopo aver siglato un accordo di partnership con la Società Sportiva Arezzo che, permetterà alla prima squadra amaranto di disputare le prime gare casalinghe del prossimo ...

Sky calcio - Massimo Mauro non riconfermato : polemica sui social (e pioggia di commenti dei tifosi anti-juventini) : A poche settimane dal via del campionato di Serie A i Calciofili provano a fare i conti tra pacchetti e abbonamenti vari di Mediaset Premium, la novità Dazn e la certezza Sky. I cambiamenti però riguardaranno anche i volti che si occuperanno dei vari contenitori a supporto dei tanti match: Ilaria D’Amico lascia ad Alessandro Bonan Sky Calcio Show per occuparsi della Champions League, Diletta Leotta sarà il nuovo volto di Perform. Non solo, ...

calciomercato - la riconferma di Suso al Milan è data a a 1 - 75 : TORINO - Il Milan ha alzato la posta su Suso. La clausola rescissoria per il cartellino dello spagnolo , da 38 milioni di euro, è scaduta e ora chi vorrà portarlo via ai rossoneri dovrà fare un'...