I Vigili del Fuoco issano la bandiera della città sul Ponte Morandi | Omaggio a

Treno Lecce-Milano fermo da 5 ore prima di Cattolica : arrivano i Vigili del fuoco : Convoglio fermo a causa dell'investimento di una donna, sembra suicida. Sul posto anche la protezione civile, Trenitalia rimborserà i biglietti integralmente.Continua a leggere

Crollo ponte - i Vigili del Fuoco issano la bandiera di Genova sul pilone : La bandiera di Genova, la croce di San Giorgio, il secolare simbolo della Superba, e della marineria italiana assieme ai drappi di Venezia, Amalfi e Pisa, portato sui mari di tutto il mondo, è stata ...

Ponte Morandi - i Vigili del fuoco installano i sensori sui monconi del viadotto. Le immagini dell’operazione : I vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni per l’installazione dei sensori che dovranno monitorare la stabilità dei monconi del Ponte Morandi, a Genova. I dispositivi saranno più di 200 e rileveranno gli eventuali spostamenti di ciò che è rimasto del viadotto. L’obiettivo è quello di permettere agli sfollati di rientrare nelle proprie case per breve tempo e recuperare i propri beni. L'articolo Ponte Morandi, i vigili del fuoco ...

Crollo ponte Genova : i Vigili del fuoco posizionano la bandiera della città sul pilone : I vigili del fuoco di Genova hanno posizionato sulla sommità del pilone del ponte Morandi la bandiera della città. Un’iniziativa simbolica, fatta in accordo con il Comune e la Regione, alla quale i pompieri hanno proceduto in occasione del posizionamento dei sensori che dovranno monitorare la stabilità dei monconi del viadotto. “La bandiera di Genova posizionata dai vigili del fuoco su ponte Morandi vale piu’ di mille parole. ...

In fiamme nella notte una casa in via Einaudi a Bra : ore di lavoro per i Vigili del fuoco : Intervento dei vigili del fuoco di Alba e Bra nella notte per un grande incendio che ha danneggiato buona parte di una casa in via Einaudi a Bra. L'allarme è scattato all'1,15 e solo alle 4 i ...

Raduno dei Vigili del fuoco 2018 - La foto-cronaca della giornata a Montenero : Nella mattinata di ieri si è tenuto a Montenero il primo Raduno Regionale dell'Associazione Nazionale del vigili del fuoco . A rendere onore e portare un saluto a questa associazione che riunisce il ...

Mamma e figlio morti schiacciati da un albero : la preghiera dei Vigili del fuoco commuove il mondo : di Simone Pierini I vigili del fuoco in preghiera davanti alla tragedia della morte di una Mamma e del suo bambino schiacciati da un albero caduto sopra la loro casa. Un'immagine che potrebbe presto ...

Biella : Tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco in via Ivrea FOTOGALLERY : E' stato posto sotto controllo velocemente il rogo che si era sviluppato da un'auto ricoverata in un box di via Ivrea alle prime ore di oggi 15 settembre. I Vigili del Fuoco, giunti in posto con due ...

Savona - i Vigili del Fuoco raccontano ponte Morandi a un mese dal disastro | : Il Comando provinciale dei vigili del Fuoco di Savona, impegnato nei soccorsi sul ponte Morandi, ricostruisce la tragica giornata di martedì 14 agosto

Ascoli Piceno - spettacolare salvataggio dei Vigili del Fuoco : spettacolare salvataggio ad Acquasanta Terme, in provincia di Ascoli Piceno. Una donna è scivolata in un dirupo, i Vigili del Fuoco adottano tecniche speleo alpino fluviali per recuperarla.

Futuro del servizio di elisoccorso : tra pochi giorni l'incontro tra l'assessore Sonia Viale e i Vigili del Fuoco : E' stato fissato per i prossimi giorni l'incontro tra l'assessore alla Sanità della nostra Regione, Sonia Viale, ed il Capo Dipartimento nazionale dei Vigili del Fuoco, per parlare della convenzione ...

Temporali Valsessera - Vigili del fuoco in allerta : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Temporali Valsessera, vigili del ...

Laives - Vigili del fuoco in azione nella notte per un principio d'incendio : Laives . Erano da poco passate le 23.30 quando i vigili del fuoco di Laives e Bolzano sono stati allertati per un principio di incendio presso un bar di via Negrelli a Laives. A sprigionare del fumo ...

Poche idee - ma confuse. Alla Vigilia del decreto - lo stallo è ancora sul ruolo di Autostrade : Una riunione dopo l'altra. Ieri fino alle due di notte, oggi dal mattino presto. Sul tavolo del governo il decreto Genova e soprattutto il modo per estromettere Autostrade per l'Italia dAlla ricostruzione del Ponte Morandi crollato il 14 agosto scorso causando la morte di 43 persone. La via per tenere del tutto fuori la società, che ancora oggi ha le concessioni per la gestione dei tratti autostradali, si è rivelata però ...