I responsabili dell' Azienda Trasporti di Messina | hanno diffuso oggi un comunicato

Un bidone è per sempre : Vratislav Greško - uno dei grandi responsabili della “tragedia” sportiva del 5 maggio : Vratislav Greško è un ex calciatore slovacco, di ruolo difensore.Dopo i primi anni di carriera in patria con il Dukla B.B. e l’Inter Bratislava, Greško passò al Bayer Leverkusen nella stagione 1999-2000. A ottobre 2000 fu acquistato per 14 miliardi di lire dall’Inter, da tempo alla ricerca di un terzino sinistro, con un contratto quinquennale. Greško giocò tuttavia solo due stagioni a Milano con prestazioni altalenanti; fu ...

Renzi : “M5s ha responsabilità politica dell’attacco web a Mattarella - organizzano cultura dell’odio” : L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, ritiene il M5s responsabile politico dell'attacco web avvenuto ai danni del capo dello Stato, Sergio Mattarella, a maggio: "C’è in giro in Italia una cultura del manganello online e dell'odio che è stata ingegnerizzata, organizzata, e la responsabilità politica è chiara, dei 5 Stelle e della Lega".Continua a leggere

Lehman Brothers - che fine hanno fatto responsabili della grande crisi - : Da Ben Bernanke a Vikram Pandit, passando per Angelo Mozilo, alcuni dei principali protagonisti della crisi a otto anni dal crac finanziario

Vaticano - responsabili del Coro della Cappella Sistina nei guai : indagati per riciclaggio : L'inchiesta autorizzata direttamente da Papa Francesco dopo la scoperta di un conto corrente italiano su cui era stato dirottato il denaro proveniente dai concerti del Coro e utilizzato per spese personali. L'accusa sarebbe di riciclaggio e truffa.Continua a leggere

Diciotti - Conte : “Basta accoglienza indiscriminata. responsabilità è dell’Unione Europea” : “Quello che è cambiato rispetto al passato è che l’Italia non è più disponibile ad accogliere indiscriminatamente i migranti, contribuendo seppure involontariamente a incrementare il traffico di esseri umani e supplendo alla Responsabilità che spetta all’Unione europea, ottundendo il vincolo di solidarietà che grava su ciascuno Stato membro”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nella sua informativa al Senato sul ...

Marsela (CasaPound) : “Situazione Ostia responsabilità soprattutto della politica” : Roma – Luca Marsella, consigliere di CasaPound al X Municipio di Roma, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta da Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti, su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sugli sgomberi a Roma “Una ragazza di 28 anni italiana con due bambini, di cui uno disabile, è stata sfrattata con la forza –ha raccontato Marsella-. Da consigliere ho cercato ...

Francia - ministro Economia : “L’Italia è cosciente delle sue responsabilità in Europa” : La fiducia di fondo c’è. Ma Parigi giudicherà dai fatti il governo del cambiamento. Al forum The European House-Ambrosetti di Cernobbio, il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire, ricorda che fra i due Paesi le relazioni economiche sono molto forti con investimenti corposi da entrambe le parti. “Ci sono molti investimenti francesi in Italia e molti investimenti italiani in Francia. E sono i benvenuti”, spiega il ministro ...

Ritardi - controlli carenti e allarmi ignorati. La catena delle responsabilità per il ponte : Sul crollo del Ponte Morandi di Genova (43 vittime il 14 agosto) si possono mettere alcuni punti fermi. E focalizzare i tre aspetti cruciali emersi in queste settimane di dolore, indagini e piani di ristrutturazione. Primo: il viadotto autostradale di 1,2 chilometri, unico collegamento veloce tra Levante e Ponente della città e non solo, aveva un p...

“San Rossore 1938” : il mondo accademico riconosce le proprie responsabilità a 80 anni dalla firma delle Leggi razziali : Il rettore dell’Università di Pisa Paolo Mancarella, a nome dell’intera Accademia e alla presenza di tutti i rettori delle università italiane, riconoscerà la responsabilità per gli atti che, a partire dall’adesione al “Giuramento di fedeltà al Fascismo” del 1931, videro il mondo universitario silente e complice verso le scelte del regime che giunsero sino all’emanazione delle Leggi razziali nel 1938. È la prima volta che in Italia un ...

Ritiro calcinacci a Roma : chi si assume la responsabilità dello smaltimento : Una questione di regole da rispettare, di buoncostume e di sostenibilità ambientale. Il Ritiro dei calcinacci è uno degli aspetti

Il giorno dei responsabili : così Salvini si lega a Tria e sceglie la linea della prudenza : Roma. Uno dei pochi eletti ammessi all’incontro lo sintetizza così, il senso di questo martedì appena passato, quello del vertice convocato da Matteo Salvini per discutere della manovra che verrà: “Il giorno in cui decidemmo di essere responsabili”. E la battuta, lasciata cadere con una certa noncur

Vaccini - Bussetti - Ministro dell'Istruzione - : 'I presidi - volendo - possono accettare l'autocerticazione - la responsabilità è dei genitori' : Il Ministro dell'Istruzione Marco Bussetti risponde alla domanda di Andrea Pennacchioli su Vaccini e autocertificazione. I presidi possono accettare a scuola bambini i cui genitori presentino un'...

Vaccini - Bussetti rassicura i presidi : "responsabilità autocertificazioni false delle famiglie" : "Le responsabilità per le autocertificazioni non veritiere ricadono esclusivamente sugli autori delle stesse e non sulla dirigenza scolastica". Lo chiarisce in una nota il Miur in merito ai Vaccini.Oggi il ministro Marco Bussetti ha tenuto un incontro con i sindacati della dirigenza scolastica. Durante la riunione è stato affrontato il tema degli obblighi vaccinali, con specifico riferimento agli adempimenti a carico dell'amministrazione ...