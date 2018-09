I CONSIGLI HOME VIDEO DI SETTEMBRE 2018

i-filmsonline

(Di domenica 16 settembre 2018) Mentre ci lasciamo alle spalle le ferie estive, entriamo a passi da gigante in un periodo ancora più caldo per il mercato DVD e Bluray. Le uscite previste tra agosto ene sono una assoluta conferma. Cominciamo con il titolo di punta di questo quasi bimestre, blockbuster di straordinario successo e punto di arrivo per i cinecomics Marvel/Disney degli ultimi 10 anni. È arrivato infatti il tanto atteso Avengers Infinity War, previsto naturalmente in tutti i formati, inclusi quello 3D e 4K. Ma è anche tempo della magia cinematografica di Spielberg con il suo Ready Player One, anche questo proposta da Warner nei classici formati DVD, Bluray con l'aggiunta dell'opzione 4K.