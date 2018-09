Honor View 10 si aggiorna | arriva GPU Turbo e la AIS per la camera

Finalmente su Honor View 10 il GPU Turbo : aggiornamento annunciato in Italia : Da poco è stato annunciato dalla divisione Italiana del noto produttore cinese che Honor View 10 ha cominciato a ricevere la notifica OTA relativa alla disponibilità dell'aggiornamento abilitante la tecnologia GPU Turbo, utile ad abbattere i consumi e ad aumentare le prestazioni, in particolare per andare ad ottimizzare le performance nell'esperienza gaming. Finora i titoli compatibili con il sistema di cui sopra sono veramente pochi, forse un ...

Honor View 10 mette il turbo alla GPU - adesso! L'aggiornamento è in rollout via OTA : Tra gli smartphone Honor, View 10 è forse quello che recentemente ha beneficiato delle attenzioni maggiori: arriva GPU turbo

ASUS ZenFone 5Z e Honor View 10 si aggiornano con tante novità : Aggiornamenti in arrivo per ASUS ZenFone 5Z e Honor View 10. Se per il primo il nuovo update apporta un mucchio di miglioramenti alla fotocamera, ma non solo, per il secondo l'aggiornamento è meno corposo ma tuttavia efficace grazie alle nuove patch di sicurezza, ad alcune correzioni e a varie novità interessanti.

Honor View 10 sarà disponibile con 8 GB di RAM a partire dal 14 agosto (forse solo in Cina) : Honor View 10 era uno smartphone di livello, e dal 14 agosto lo sarà una volta di più con 2 GB di RAM aggiuntivi

EIS e non solo nell’aggiornamento Honor View 10 all’ultimo 8.0.0.161 : tutte le novità : È destinato ad un importante miglioramento l'apprezzato Honor View 10, grazie all'aggiornamento 8.0.0.161, che ha iniziato la propria distribuzione presso il territorio indiano, portando con sé una serie di novità che gli utenti attendevano da tempo. Tra queste il tanto acclamato EIS, lo stabilizzatore elettronico di immagine che fin qui era mancato al dispositivo, che ricordiamo essere sprovvisto anche di OIS (stabilizzatore ottico di ...