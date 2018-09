Harakiri Roma Giallorossi rimontati di due goal dal Chievo

romadailynews

(Di domenica 16 settembre 2018)di due gol dalnel secondo tempo; 5 punti in quattro partite, è crisi nera! Una partita strana, per certi versi assurda, quella a cui hanno assistito i 40.000 spettatori dello Stadio Olimpico, attoniti di fronte a una prestazione decisamente in contrasto con le ambizioni ormai conclamate di questa società. Dopo un primo tempo discreto e caratterizzato anche da un buon equilibrio di squadra, dove latrova la via del gol prima con El Shaarawy su cross di Florenzi e poi con l’inserimento in area di Cristante su assist di Dzeko, nella seconda metà di gioco isi spengono totalmente, creando relativamente pochi pericoli alla porta di Sorrentino, e subiscono la “remuntada” Clivense. Ilinfatti va a segno all’inizio con la perla da fuori di Birsa (6’ st) e successivamente con la rete di Stepinski (37’ st), che non ha ...