Hamilton su Verstappen e Vettel | a Singapore vince la motivazione

F1 Gp Singapore 2018 - domina Hamilton. Secondo Verstappen - terzo Vettel. La classifica : Il pilota della Mercedes si porta a +40 punti nella classifica iridata sul pilota Ferrari Qui la classifica piloti di Formula 1

F1 – Vettel che pensava di non arrivare alla fine della gara - Hamilton grato e Verstappen soddisfatto : le parole dei protagonisti del Gp di Singapore : Hamilton, Verstappen e Vettel commentano a caldo il Gp di Singapore: i tre piloti e le loro diverse sensazioni alla fine della gara-- Lo spettacolo in notturna del Gran Premio di Singapore fa calare il sipario su una gara dominata dall’inizio alla fine da Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes, reduce dalla pole position di ieri, è partito in testa alla corsa che ha portato al termine senza mai rischiare la prima posizione. Sul podio ...

F1 - Pagelle GP Singapore 2018 : Hamilton “alla Alì” - Verstappen ottimo - Vettel in ginocchio - Perez “da cartellino rosso” : Lewis Hamilton non si ferma più, domina anche il Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno e vola verso il quinto titolo mondiale della sua carriera. Il portacolori della Mercedes è stato implacabile nei 61 giri di Marina Bay e ha assistito all’ennesimo colpo da ko rifilato al suo rivale numero uno, Sebastian Vettel. La gara non ha regalato grandi sorprese o emozioni, a parte qualche corpo a corpo, ma spunti interessanti sì. Andiamo, ...

Singapore : pole surreale di Hamilton - poi Verstappen e Vettel : C’è ancora chi sostiene che Singapore non sia una pista da Mercedes, ma evidentemente non hanno avvisato Lewis Hamilton che ha conquistato la quarta pole a Marina Bay e la 79° in carriera, al termine di un giro (uno solo, non ha concluso il secondo per via di traffico e un errore) che definire impeccabile […] L'articolo Singapore: pole surreale di Hamilton, poi Verstappen e Vettel sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

F1 – Hamilton davanti a tutti - Verstappen ‘frena’ Vettel : la griglia di partenza del GP di Singapore : Lewis Hamilton in prima fila insieme a Verstappen, Vettel in seconda con l’altra Mercedes, quella di Bottas: la griglia di partenza del GP di Singapore Qualifiche del GP di Singapore amare per la Ferrari. Lewis Hamilton sfreccia più veloce di chiunque altro sulla pista del Singapore Street Circuit, andandosi a prendere la poleposition e la conseguente prima posizione in griglia. Dietro di lui addirittura Max Verstappen, autore di una ...

F1 – Hamilton euforico - Verstappen ci crede - delusione Vettel : le parole dei protagonisti dopo le qualifiche di Singapore : Hamilton si prende la poleposition, Verstappen soddisfatto del secondo posto, delusione per Vettel, solo terzo: le dichiarazioni dei piloti alla conclusione della qualifiche del GP di Singapore dopo la vittoria nel GP d’Italia, Hamilton continua a dettare il ritmo anche sul circuito del GP di Singapore. Il pilota britannico chiude al primo posto le qualifiche di giornata, prendendosi la poleposition davanti ad un ottimo Verstappen e ...

F1 - GP Singapore 2018 : Lewis Hamilton centra un pole stellare nella notte di Marina Bay - secondo Verstappen - terzo Vettel : Lewis Hamilton (Mercedes) centra una fantastica pole position del Gran Premio di Singapore 2018 di Formula Uno grazie ad un incredibile 1:36.015 (Hypersoft) fatto segnare nel primo tentativo della Q3. Il campione del mondo in carica piazza la zampata al momento giusto, completando tre settori eccezionali e domani, per la 79esima volta, scatterà davanti a tutti. Al suo fianco non ci sarà il suo rivale numero uno, Sebastian Vettel, bensì Max ...