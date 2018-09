Hamilton in stile Senna Troppo per Vettel imperfetto

ilgiornale

(Di domenica 16 settembre 2018) Il processo di smantellamento del fenomenoprosegue. Gli errori di Baku, del Paul Ricard, il terribilissimo errore a casa sua, Hockenheim, e quello a casa nostra, Monza, non sono stati gli ultimi. Nella notte di Singapore, Sebastiano, stavolta aiutato da una Ferrari parsa nel momento cruciale meno performante (gomme?) ha lasciato qua e là imperfezioni varie che alla fine non hanno fatto altro che esaltare l'impresa di Lewis, congelando il ferrarista in un triste terzo tempo. L'inglese, invece, alla pole numero 79 in carriera, e ormai sempre più nelle vesti deldel secondo millennio, non ha fatto nulla per nascondere il proprio immenso talento in pista e la propria immensa autostima fuori dalla pista. Al primo tentativo del Q3 ha rifilato distacchi abissali a tutti, divari talmente imbarazzanti che al secondo tentativo, abortito per una staccata ...