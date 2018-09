Hamilton - hanno lottato poi sono spariti : Il campione del mondo ha sottolineato il duello con Max Verstappen che lo ha tallonato fino alla fine: "al momento dei doppiaggi ho avuto un pò di sfortuna, quelli che mi stavano davanti si ...

Formula 1 - GP Monza. Hamilton : 'I fischi del pubblico mi hanno dato forza' : Se Sebastian Vettel ha salutato la vittoria a Silverstone con quell'ormai iconico "A casa loro", Lewis Hamilton avrebbe potuto legittimamente rispondere a tono. Il campione del mondo in carica è stato subissato di fischi quando è salito sul podio di Monza da parte dei tifosi della Rossa, ma ha sfruttato la "negatività" attorno a sé in suo favore. "A me sta bene se vogliono ...

Seb : "Adesso bis al Gp d'Italia". Hamilton : "Hanno un trucco..." : Seb è raggiante. Ma ha l'aria stanca. Dice: 'È stata davvero importante l'evoluzione di motore portata qui. E lo sarà in tutte le prossime gare. A cominciare da Monza, domenica prossima, dove vogliamo ...

F1 - Hamilton punge : 'Bravi Vettel e Ferrari. Hanno qualche trucco speciale' : 'Congratulazioni a Vettel, io ho fatto tutto il possibile e credo che in questo weekend non potevamo fare di più. Quando mi ha superato nemmeno l'ho visto, Hanno trovato un trucco speciale per andare ...

F1 - Villeneuve sgancia la bomba : “Hamilton parla di complotti - ma hanno messo la Safety-Car per farlo recuperare” : L’ex pilota campione del mondo ha risposto per le rime ad Hamilton, parlando di decisione ad hoc dei commissari di gara a Silverstone per favorirlo Una gara dalle mille sfaccettature quella andata in scena ieri a Silverstone, la vittoria di Vettel è stata accompagnata da mille polemiche che hanno coinvolto Hamilton e la manovra di Raikkonen. Photo4 / LaPresse Accuse, quelle lanciate dal britannico all’indirizzo della Ferrari, ...

F1 – Lauda sarcastico e duro dopo il contatto tra Raikkonen e Hamilton : “non è divertente! Almeno oggi i commissari hanno capito” : Niki Lauda e il contatto tra Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton a Silverstone: le parole del presidente non esecutivo Mercedes Sebastian Vettel è il vincitore del Gp di Gran Bretagna, andato in scena questo pomeriggio sul circuito di Silverstone. Il tedesco della Rossa ha sconfitto il suo diretto principale, Lewis Hamilton, messo in difficoltà da un contatto con Kimi Raikkonen ad inizio corsa. Non sono mancate, al termine della gara, le ...