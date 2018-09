Hamilton domina sotto i riflettori di Singapore | Vettel e la Ferrari restano… al buio | il

Hamilton domina a Monza e va in fuga Mondiale : Ferrari battuta: Raikkonen secondo, Vettel quarto. Decisivi anche gli ordini di casa Mercedes che dà un altro schiaffo alla Rossa con la parata finale

F1 – Nove anni dopo - la Ferrari torna a dominare Spa : vittoria monumentale per Vettel - Hamilton resta a guardare : Sebastian Vettel si porta a casa il GP di Belgio: il pilota Ferrari tiene a bada Hamilton (2°) e vince la gara sul circuito di Spa. Terzo Verstappen: ritiro doloroso per Raikkonen Partenza da batticuore subito dopo lo spegnimento dei semafori. Hulkenberg non riesce a frenare in tempo alla prima curva e si schianta contro Alonso facendolo letteralmente ‘volare’ su Charles Leclerc: decisiva la protezione dell’halo che ha ...

Formula 1 - la Ferrari domina l'ultima sessione di prove : Vettel in testa e Raikkonen secondo. Hamilton terzo : terzo tempo per il campione del mondo e leader de Mondiale Lewis Hamilton , Mercedes, che accusa da Vettel un ritardo di 163 millesimi. Quarto crono per l'altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas - ...

