GUÈ PEQUENO Lo strano omaggio a Mango | ' Oro' diventa hip hop Wind Summer Festival 2018

Il nuovo disco di GUÈ PEQUENO a solo un giorno dall'uscita riscuote già molto successo : Il 14 settembre del 2018 è uscito Sinatra, il quinto disco da solista di Guè Pequeno, rapper milanese nonché membro dei Club Dogo, album che grazie alla sua notorietà tra il pubblico e la sue abilità come cantante rap al solo primo giorno d'uscita del suo nuovo progetto ha ottenuto già un grande successo. A contribuire a tutto questo sono state le numerose collaborazioni presenti nel disco del golden boy del rap italiano: nel disco infatti ci ...

GUÈ PEQUENO «troppo forte» In coda per la foto e il disco : Vedrai che arriverà in ritardo, carico di collane . Arriva in perfetto orario, carico di collane. E i ragazzi, che già lo adoravano, lo adorano il doppio. Guè Pequeno ha iniziato da Como il ...

Il nuovo singolo di GUÈ Pequeño è Bling Bling : audio e testo da Sinatra : Il nuovo singolo di Guè Pequeño è Bling Bling, arrivato nel giorno dell'arrivo sul mercato di Sinatra, suo nuovo disco di inediti disponibile dal 14 settembre. Il brano conta sulla produzione di Big Fish, già in forze a numerosi colleghi di Guè Pequeño e presente in tutto il nuovo album. Sinatra arriva a due anni da Gentleman e dopo una serie di singoli di grande successo con i quali ha presidiato la rotazione radiofonica fino al rilascio ...

Gué Pequeno - Sobrio | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gué Pequeno, Sobrio: Audio + Testo, video, MP3 Gué Pequeno, Sobrio Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Gué Pequeno è Sobrio: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Sobrio è uno dei pezzi contenuti in Sinatra, il nuovo disco di Gué Pequeno pubblicato oggi, 14 settembre 2018. La […]

Gué Pequeno - Bling Bling (Oro) | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gué Pequeno, Bling Bling (Oro): Audio + Testo, video, MP3 Gué Pequeno, Bling Bling (Oro) Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Gué Pequeno è Bling Bling (Oro): ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Bling Bling (Oro) è uno dei pezzi contenuti in Sinatra, il nuovo […]

Gué Pequeno - il nuovo album/ Con “Sinatra” il rapper si afferma il numero uno della scena italiana : E' uscito il nuovo album di Gué Pequeno: "Sinatra". L'ex dei Club Dogo si classifica subito al primo posto della classifica di Spotify con "Trap Phone", il singolo con Capo Plaza(Pubblicato il Fri, 14 Sep 2018 13:03:00 GMT)

Gué Pequeno & Sfera Ebbasta - Borsello | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gué Pequeno & Sfera Ebbasta, Borsello: Audio + Testo, video, MP3 Gué Pequeno & Sfera Ebbasta, Borsello Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Gué Pequeno & Sfera Ebbasta è Borsello: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Borsello è il titolo di una nuova collaborazione […]

Gué Pequeno : tutti i featuring presenti nel nuovo album “Sinatra” : Da Sfera Ebbasta a Marracash passando per Elodie The post Gué Pequeno: tutti i featuring presenti nel nuovo album “Sinatra” appeared first on News Mtv Italia.

Gué Pequeno & Capo Plaza - Trap Phone | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gué Pequeno & Capo Plaza, Trap Phone: Audio + Testo, video, MP3 Gué Pequeno & Capo Plaza, Trap Phone Audio e Testo in questo articolo! Il nuovo singolo di Gué Pequeno & Capo Plaza è Trap Phone: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Gué Pequeno e Capo Plaza […]

GUE PEQUENO/ Foto : "Ho tanti featuring da giocarmi" - nuove collaborazioni in arrivo? (Battiti Live) : Gue PEQUENO sta vivendo un grande momento con il suo nuovo album "Sinatra". Tornerà negli store più importanti del nostro paese per incontrare i fan. (Battiti Live)(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 23:18:00 GMT)