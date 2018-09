Grandi cambiamenti potrebbero giungere per il PSN con l' arrivo di PlayStation 5

eurogamer

(Di domenica 16 settembre 2018) Secondo alcune indiscrezioni non meglio confermate, sarebbero in vista sostanzialial PSN con l'della nuova generazione, ovvero5.Come riporta Comicbook infatti secondo l'autore di Windows Central Jez Corden, Sony si starebbe attrezzando per ampliare la piattaforma e aggiornare l'infrastruttura del PSN per il lancio di PS5.Corden non ha rivelato alcun altro dettaglio in merito, ma a giudicare dalle sue parole questo potrebbe rappresentare il più grande salto qualitativo che il PSN abbia mai fatto dalla generazione PS3. La qualità del servizio offerto con PS3 infatti lasciava a desiderare, ma quanto meno era gratuito, mentre con PS4 molte cose sono state migliorate per quanto il servizio abbia comunque dato, seppur in casi sporadici, qualche intoppo.Read more…