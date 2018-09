Governo | Conte e il dl Genova Casalino ad Affari | macché tensioni

Governo - fonti Lega : Totale fiducia in Conte anche su Genova : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Conte : 'Il Governo ha Genova nel cuore' : Un provvedimento che contiene misure a sostegno di chi è stato colpito dalla tragedia, una soluzione per la ricostruzione del ponte e per il rilancio dell'economia del territorio. Un decreto a cui ...

Governo - Padellaro : “Salvini batte la grancassa ogni giorno - ma asse Tria-Moavero-Conte funziona di più” : “Salvini è il leader sul piano della comunicazione, ma la sostanza è un’altra. L’asse Tria-Moavero-Conte funziona di più sulle cose da fare”. A dirlo è il fondatore ed ex direttore de Il Fatto Quotidiano, Antonio Padellaro, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7. “Sin qui i provvedimenti adottati dal Governo sono stati portati avanti dal M5s” ha aggiunto Paolo Mieli. “Questo esecutivo verrà ...

Governo Lega-M5S vola al 60% Conte-Di Maio - consensi record : La Lega di Matteo Salvini è il primo partito in Italia, per consensi. Secondo il sondaggio di Demos per Repubblica, condotto negli scorsi giorni, ha superato, di poco, il 30%. M5S è sceso al 29,4%. Ha perso 3 punti, rispetto alle elezioni del 4 marzo. E poco meno di 2, negli ultimi 4 mesi. LdS e M5S, insieme, sfiorano il 60%. Gran parte degli elettori italiani, dunque, è dalla loro parte. Di Maio cresce in popolarità. ...

Conte : "Questo Governo ha Genova nel cuore - tornerò per inaugurare il ponte" : "Voglio tornare presto, ma veramente presto, per inaugurare il ponte. Lo voglio vedere più bello di prima. Questo governo a Genova nel cuore". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ...

Brunetta vs Governo Conte : “Prima se ne vanno meglio è. Incapaci - scappati di casa. Si salvano solo Tria e Moavero” : “Decreto concretezza e decreto dignità? Sono balle, dentro cui c’è tutto e il contrario di tutto”. Inizia così la lunga invettiva apocalittica del deputato di Forza Italia, Renato Brunetta, con dichiarazioni al fiele contro il governo Conte, raccolte da Radio Radicale. “Questo il governo del fallimento” – continua – “è il governo che fa scappare i capitali, è il governo che fa precipitare la Borsa, è il governo che fa aumentare lo spread, è il ...

Governo : arcivescovo Palermo a Conte - serve Italia accogliente e libera : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "Per onorare il sangue dei martiri serve un'Italia accogliente, autentica e libera". E' il monito lanciato dall'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, durante il suo intervento alla presenza del premier Giuseppe Conte alla scuola don Pino Puglisi di Palerm

Crozza-Conte e i primi 100 giorni di Governo : "Pronto - Luigi? Ti rifaccio subito il caffè" : Il Conte di Crozza è un po' in difficoltà nel fare il bilancio dei suoi cento giorni di governo: parla di uno storico accordo sui migranti, di Flat Tax e reddito di cittadinanza ma il giornalista che ...

Milleproroghe - passa la prima fiducia su un provvedimento del Governo Conte. Il risultato in un’Aula semivuota : Dopo le proteste delle opposizioni sulle procedure usate dal governo per chiedere la fiducia, la Camera ha approvato con 329 sì e 220 contrari il decreto Milleproroghe. Si tratta della prima fiducia su un provvedimento per Il governo M5S-Lega. Al momento dell’annuncio del risultato della votazione, in Aula, erano rimasti pochi deputati. In gran parte avevano già lasciato l’emiciclo dopo aver votato, senza attendere la ...

Governo Conte - Draghi : “Negli ultimi due mesi le parole hanno creato danni a famiglie e imprese” : “Negli ultimi mesi abbiamo visto che le parole hanno fatto danni: i tassi sono saliti per le famiglie e le imprese. Ora stiamo aspettando i fatti. I fatti sono la legge di bilancio e la successiva discussione in Parlamento”. Mentre da Parigi Pierre Moscovici chiede all’Italia “un bilancio credibile”, da Francoforte il presidente della Bce Mario Draghi tira un’altra bordata al Governo gialloverde sottolineando ...

Milleproroghe - Fraccaro (M5s) annuncia la prima fiducia del Governo Conte. E il Pd protesta : “Atto illegittimo” : Tensione alla Camera dopo che, durante la discussione e le votazioni sul decreto Milleproroghe, è intervenuto il ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro per annunciare la richiesta di fiducia. La prima volta per il governo Conte. Una decisione che ha provocato la reazione veemente dei deputati Pd: alcuni si sono seduti sui banchi del governo. Il deputato del Pd Roberto Giachetti ha poi protestato dopo aver scoperto, ...

SAPIENZA - CONTE RINUNCIA AL CONCORSO/ Video - il sacrificio per il Governo : "cattedra era il suo sogno" : CONTE non ha RINUNCIAto al CONCORSO in università La SAPIENZA: "solo rinviato l'esame di inglese". Smentita la versione del premier dei giorni scorsi? Video replica del Presidente Consiglio(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 08:51:00 GMT)

I 100 giorni del Governo Conte. Col fantasma di Conte : A prescindere da come la si pensi su Lega e Cinque Stelle , fa pensare molto il basso profilo tenuto dal premier Giuseppe Conte, balzato agli onori della cronaca più per una vacanza con la sua ...

